CAC 40
8 130,82
-0,85%
Xcel Energy manque ses prévisions de bénéfices trimestriels en raison d'une hausse des charges d'intérêts et des dépenses
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 12:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise américaine Xcel Energy

XEL.O a manqué les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre jeudi, pénalisée par des charges d'intérêt plus élevées ainsi que des dépenses d'exploitation et de maintenance.

Des taux d'intérêt plus élevés et plus longs peuvent exercer une pression sur les services publics en augmentant le coût de la construction et de l'entretien des infrastructures telles que les réseaux électriques.

Les charges d'intérêt totales de Xcel, basée à Minneapolis (Minnesota), ont augmenté pour atteindre 384 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 326 millions de dollars un an plus tôt.

En outre, ses dépenses trimestrielles d'exploitation et de maintenance ont augmenté de 5,6 % pour atteindre 692 millions de dollars.

La compagnie d'électricité a porté son plan d'investissement à 60 milliards de dollars pour les cinq prochaines années afin de répondre à l'augmentation de la demande d'électricité et de réaliser les investissements nécessaires pour renforcer ses systèmes de transmission et de distribution.

Les entreprises de services publics ont ajouté des milliards de dollars à leurs budgets d'investissement, car elles font face à des demandes massives de nouvelles capacités électriques de la part des centres de données, qui visent à prendre en charge des tâches complexes liées à l'intelligence artificielle.

Xcel a déclaré en septembre qu'elle avait conclu des accords de règlement pour résoudre toutes les réclamations liées à l'incendie de 2021 dans le Colorado.

Son unité, Public Service Company of Colorado, devrait payer environ 640 millions de dollars dans le cadre de ces accords, tandis que 350 millions de dollars seront financés par la couverture d'assurance restante, a ajouté la société.

Xcel fournit des services d'électricité à environ 3,9 millions de clients et des services de gaz naturel à 2,2 millions de clients dans huit États de l'Ouest et du Midwest.

Les recettes d'exploitation trimestrielles de son segment électrique ont augmenté de 7,2 % pour atteindre 3,64 milliards de dollars, tandis que celles de sa division gaz naturel ont grimpé à 264 millions de dollars, contre 239 millions de dollars il y a un an.

Xcel a également prévu des bénéfices ajustés pour 2026 dans la fourchette de 4,04 à 4,16 dollars par action, dont le point médian est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,12 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice de la société au troisième trimestre s'est élevé à 1,24 dollar par action sur une base ajustée, ce qui est inférieur aux estimations de 1,32 dollar par action.

Environnement

Valeurs associées

Charbon
93,00 USD Ice Europ +0,54%
XCEL ENERGY
79,6900 USD NASDAQ -0,16%
