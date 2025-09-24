Xcel Energy conclut un accord à l'amiable concernant l'incendie Marshall de 2021 dans le Colorado

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du paragraphe 2)

Xcel Energy XEL.O a déclaré mercredi avoir conclu des accords de règlement qui résolvent toutes les réclamations liées à l'incendie Marshall de 2021 au Colorado.

L'unité du service public américain, Public Service Company of Colorado (PSCo), s'attend à payer environ 640 millions de dollars dans le cadre de ces accords, tandis que 350 millions de dollars seront financés par la couverture d'assurance restante.

Xcel a toutefois réaffirmé qu'il ne reconnaissait aucune faute, aucun acte répréhensible ni aucune négligence dans le cadre de ce règlement.

La société a fait l'objet de plusieurs actions en justice intentées par des propriétaires, des entreprises et des collectivités locales de l'État, qui affirmaient que ses équipements avaient provoqué l'incendie Marshall.

L'incendie a causé des pertes matérielles estimées à 2 milliards de dollars, a déclaré Xcel dans des documents réglementaires.

PSCo prévoit de comptabiliser une charge d'environ 290 millions de dollars au troisième trimestre.

Les actions de Xcel Energy ont augmenté de plus de 5 % dans les échanges de l'après-midi.