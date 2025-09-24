Xcel Energy conclut des accords à l'amiable concernant l'incendie de Marshall de 2021 dans le Colorado

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Xcel Energy XEL.O a déclaré mercredi avoir conclu des accords de règlement qui résolvent toutes les réclamations liées à l'incendie de Marshall de 2021 dans le Colorado.

L'unité de l'entreprise américaine Public Service Company of Colorado s'attend à payer environ 640 millions de dollars dans le cadre de ces accords.