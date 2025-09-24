 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 813,50
-0,66%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Xcel Energy conclut des accords à l'amiable concernant l'incendie de Marshall de 2021 dans le Colorado
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 20:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Xcel Energy XEL.O a déclaré mercredi avoir conclu des accords de règlement qui résolvent toutes les réclamations liées à l'incendie de Marshall de 2021 dans le Colorado.

L'unité de l'entreprise américaine Public Service Company of Colorado s'attend à payer environ 640 millions de dollars dans le cadre de ces accords.

Valeurs associées

XCEL ENERGY
77,4797 USD NASDAQ +6,08%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank