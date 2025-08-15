 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Xcel Energy chute alors que le procureur général du Texas ouvre une enquête sur les services publics liés aux incendies de forêt
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 18:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 août - ** Les actions de l'entreprise de services publics américaine Xcel Energy XEL.O chutent de 1,6 % à 71,26 $

** Le procureur général du Texas, Ken Paxton, annonce une enquête sur plusieurs entreprises de services publics liées aux incendies de Smokehouse Creek et de Windy Deuce

** Le bureau envoie des lettres de demande d'enquête civile à Xcel Energy XEL.O , Osmose Utilities Services et Southwestern Public Services Company pour obtenir des documents liés à l'incendie afin de vérifier si des lois du Texas ont été violées

** En incluant les mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 5,4 % depuis le début de l'année

