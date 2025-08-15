Xcel Energy chute alors que le procureur général du Texas ouvre une enquête sur les services publics liés aux incendies de forêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 août - ** Les actions de l'entreprise de services publics américaine Xcel Energy XEL.O chutent de 1,6 % à 71,26 $

** Le procureur général du Texas, Ken Paxton, annonce une enquête sur plusieurs entreprises de services publics liées aux incendies de Smokehouse Creek et de Windy Deuce

** Le bureau envoie des lettres de demande d'enquête civile à Xcel Energy XEL.O , Osmose Utilities Services et Southwestern Public Services Company pour obtenir des documents liés à l'incendie afin de vérifier si des lois du Texas ont été violées

** En incluant les mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 5,4 % depuis le début de l'année