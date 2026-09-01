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X-FAB : La tendance est baissière
information fournie par Day By Day 01/09/2026 à 06:04
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CONTEXTE MOYEN TERME

La tendance est baissière. Le rebond gagne en vigueur. Il est probable que cette reprise s'achève sur la résistance à 8,90 € et que les prix baissent à nouveau vers 5,60 €. La tendance de fond serait remise en cause en cas de franchissement de 12,80 €.

PREVISION COURT TERME

La tendance est baissière. Les prix baissent à nouveau, mais le mouvement est devenu hésitant. Le prochain support est à 5,405 €. La tendance baissière serait remise en cause au-dessus de 8,900 €.


Dernier cours : 6.05
Support : 5.41 / 4.9
Resistance : 7.3 / 8.9
Opinion court terme : negative
Opinion moyen terme : negative

X-FAB : La tendance est baissière

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Cette analyse a été élaborée par Day By Day et diffusée par BOURSORAMA le 01/09/2026 à 06:04:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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