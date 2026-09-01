France: rebond de la production manufacturière en août

( AFP / ANGELA WEISS )

La production de l'industrie manufacturière française est repartie légèrement à la hausse en août, pour la première fois depuis avril, mais ce rebond pourrait n'être que de courte durée tant les mauvais signaux s'accumulent, selon l'indice PMI publié mardi par S&P Global.

L'indice PMI manufacturier s'est hissé à 51,1 en août, repassant au-dessus du seuil des 50, qui marque la frontière entre expansion et repli, après être tombé à 49,8 en juillet.

Cet indice des acheteurs, bâti à partir des réponses de quelque 400 entreprises de l'industrie manufacturière, a donc amorcé une légère reprise en août, après trois mois consécutifs de baisse.

Pour autant, "un examen plus approfondi des résultats de l'enquête ne laisse guère de place à l'optimisme", a averti Joe Hayes, économiste de S&P Global.

"La demande est restée faible, la confiance a diminué et les opérations de déstockage dans les entreprises se sont accentuées", a résumé M. Hayes, pour qui cette "reprise" s'avère "peu convaincante".

Car si l'indice PMI a renoué avec la croissance, sa principale composante - les nouvelles commandes - a continué de diminuer, y compris à l'export. Et secteur par secteur, les activités de biens de consommation et d'équipement se sont contractées.

Les stocks ont eux enregistré leur "plus forte baisse depuis neuf mois", souligne la note de S&P Global. Cette tendance, explique-t-elle, reflète "l'intensification des tensions sur les chaînes d'approvisionnement", dans un contexte toujours marqué par le blocage du détroit d'Ormuz, qui dure depuis plusieurs mois.

S&P Global relève cependant une "atténuation" des tensions inflationnistes, ce qui pourrait "apporter un soutien bienvenu aux carnets de commandes", a estimé M. Hayes.