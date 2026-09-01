Zone euro/PMI: La croissance de l'activité manufacturière atteint en août son plus haut niveau depuis plus de quatre ans

Vue générale d'une chaîne de production du constructeur automobile allemand Mercedes-Benz dans une usine de Rastatt

La croissance du secteur manufacturier de ‌la zone euro a atteint en août son rythme le plus soutenu depuis plus de quatre ​ans, portée par la plus forte hausse de nouvelles commandes depuis début 2022 et par une production en forte progression, selon une enquête.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier de la ​zone euro, établi par S&P Global, s'est établi à 52,7 en août, contre 51,9 en juillet, son plus haut niveau depuis ​mai 2022, bien que légèrement en deçà de ⁠l'estimation préliminaire à 52,8.

Un indice PMI supérieur à 50,0 indique une croissance de l’activité.

"Le ‌rapport PMI du mois d’août a fourni les signes les plus clairs à ce jour que l’économie industrielle de la zone euro a jusqu’à présent surmonté ​à la fois le choc ‌des prix du pétrole et les perturbations d'approvisionnement causés par la guerre ⁠au Moyen-Orient", a déclaré Joe Hayes, économiste principal senior chez S&P Global Market Intelligence.

"La croissance plus soutenue du carnet de commandes, due en partie à une reprise de la demande à ⁠l’exportation, devrait permettre à ‌cette expansion de se pérenniser", a-t-il ajouté.

Les nouvelles commandes ont progressé à leur ⁠rythme le plus soutenu depuis début 2022, les commandes à l’exportation ayant augmenté pour la ‌deuxième fois seulement en quatre ans et demi, apportant ainsi un soutien notable.

La ⁠croissance de la production industrielle s'est accélérée, le sous-indice passant de 52,9 ⁠à 53,3 en août, ‌son plus haut niveau depuis 54 mois.

L’inflation des coûts des intrants a ralenti pour atteindre son ​plus bas niveau depuis six mois, même si ‌elle est restée bien au-dessus des niveaux observés avant le début du conflit au Moyen-Orient. L’inflation des prix à ​la production a suivi une évolution similaire.

"Un nouveau ralentissement de la hausse des prix à la production, même dans un contexte de volatilité persistante sur le marché pétrolier, contribue à ⁠apaiser les craintes plus générales liées à l’inflation", a déclaré Joe Hayes.

"Cela dit, le rythme de la désinflation commence à se stabiliser et les indicateurs de prix de l’indice PMI restent bien supérieurs à leurs niveaux d’avant la guerre, ce qui pourrait bien renforcer la prudence des responsables de la politique monétaire de la zone euro", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Jonathan Cable ; version française Coralie ​Lamarque, édité par Sophie Louet)