Retraite : les mères de famille bénéficient d'un coup de pouce, coup de rabot à prévoir pour les pères de famille

Les mères vont voir leur pension augmenter de 1% en moyenne.

( AFP / JOEL SAGET )

Les retraites des mères de famille vont recevoir un léger coup de pouce sur la méthode de calcul des pensions à partir de mardi 1er septembre. Ce même jour, le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a annoncé son intention de proposer un coup de rabot sur la majoration de pension pour les pères de trois enfants et plus

Dans le cadre du projet de budget de la Sécurité sociale 2027, le ministre "est en train de regarder" la majoration de pension de 10% pour les parents d'au moins trois enfants, qui globalement bénéficie plus aux hommes, a-t-il expliqué sur franceinfo .

"Comme la pension des hommes est supérieure à la pension des femmes en moyenne, en fait un enfant rapporte plus pour un homme que pour une femme. Ce n'est pas normal ", a-t-il poursuivi. "Je suis en train de travailler un texte dans le cadre du budget pour égaliser ces droits familiaux entre les femmes et les hommes", a-t-il ajouté sans préciser ce qu'il en serait pour les femmes.

Concernant les mères de famille, le salaire de référence pour le calcul des pensions sera désormais calculé sur les 24 meilleurs années de la carrière (contre 25 aujourd'hui) pour les mères ayant eu un enfant - et obtenu des trimestres à ce titre- et 23 années pour celles ayant eu deux enfants et plus.

Par ailleurs, les mères pourront comptabiliser les trimestres accordés pour la naissance d'un enfant, dans la limite de deux trimestres, pour obtenir un départ anticipé dans le cadre des carrières longues.

Une augmentation de 1% pour les mères de famille

Ces mesures avaient été proposées par les partenaires sociaux dans le cadre du conclave des retraites, à l'été 2025, dans le but de contribuer à la réduction de l'écart entre les retraites des femmes et des hommes. Elles auront toutefois un effet relativement limité. Dans ses documents préparatoires au projet de budget de la Sécurité sociale 2026, le gouvernement avait estimé que la prise en compte de 24 ou 23 des meilleures années de salaire augmenterait de 1% en moyenne la pension des femmes concernées. Le coût pour le système de retraite était estimé de 0,2 milliard euros en 2030 à 2,2 milliards en 2050.

Quant à la retraite anticipée pour carrière longue, le gouvernement avait indiqué qu'en 2028, au moment de l'effet maximum de la mesure, 12.000 personnes seraient concernées. Son coût pour le système de retraite était estimé à 200 millions d'euros environ à partir de 2027.

"Argent magique"

S'agissant de la désindexation des pensions, de nouveau avancée dans le débat public pour réduire le déficit de la Sécurité sociale, Jean-Pierre Farandou a estimé que "rien n'était tranché, rien n'était arrêté".

"Cette thématique sera certainement débattue au Parlement", mais "les modalités ne sont pas calées", a-t-il indiqué.

Le ministre s'est par ailleurs montré réservé sur la proposition de réduire des cotisations sociales pour ramener le salaire brut plus près du salaire net, avancée notamment par le candidat à l'élection présidentielle Édouard Philippe (Horizons).

"Tout le monde y va" de sa proposition, "salaire brut, salaire net, c'est l'argent magique , on a trouvé, il n'y a qu'à baisser les cotisations...", a ironisé Jean-Pierre Farandou. Or "ce n'est pas si simple de réduire les cotisations, il faut regarder tout cela avec beaucoup d'attention. Et de toute façon, il faudra bien trouver qui paye par la fiscalité l'équivalent des sommes qu'on aura réduites", a-t-il ajouté. Une baisse de cotisations de deux points sur le salaire brut revient à un gain mensuel de "30 euros net pour un salarié au Smic", a estimé le minitre.

Mais si elle est financée par une hausse de TVA, cela fait "10 à 15 euros" de dépenses en plus pour ce salarié. "Donc on voit bien qu'il n'y pas d'argent magique, ce sont des masses (financières) considérables", a-t-il estimé.