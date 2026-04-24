X-Energy, soutenue par Amazon, devrait connaître une forte hausse lors de son introduction en bourse après une levée de fonds de 1 milliard de dollars

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24 avril - ** Le développeur de réacteurs nucléaires X-Energy

XE.O devrait connaître une forte hausse lors de ses débuts au Nasdaq vendredi, après une introduction en bourse bien accueillie

** L'action XE devrait s'ouvrir à 29 dollars, contre un prix d'émission de 23 dollars ** La société basée à Rockville, dans le Maryland, soutenue par Amazon.com AMZN.O , a vendu jeudi soir environ 44,3 millions d'actions pour lever environ 1,02 milliard de dollars

** La société avait initialement commercialisé une offre d'environ 42,9 millions d'actions à un prix compris entre 16 et 19 dollars

** Fondée en 2009, XE développe la technologie des petits réacteurs modulaires (SMR) et fabrique du combustible pour les systèmes nucléaires avancés

** Son introduction en bourse intervient dans un contexte de regain d'intérêt pour l'énergie nucléaire et alors que les besoins en électricité explosent, en particulier chez les hyperscalers, pour alimenter les centres de données d'IA ** Le géant du cloud AMZN a investi pour la première fois dans XE en 2024 , en menant un tour de table de 500 millions de dollars aux côtés de Ken Griffin, directeur général et fondateur du fonds spéculatif Citadel, et des filiales d'Ares Management

ARES.N

** Avant l'introduction en bourse, AMZN détenait 29 % du capital

** JP Morgan, Morgan Stanley, Jefferies et Moelis & Co mènent l'introduction en bourse