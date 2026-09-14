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X Corp et SpaceXAI, les sociétés de Musk, règlent la poursuite antitrust contre Apple
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 23:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations tirées du mémoire déposé par OpenAI devant le tribunal, paragraphe 7)

par Mike Scarcella

X Corp et SpaceXAI, les sociétés d’Elon Musk, ont déclaré lundi avoir réglé leurs actions en justice contre Apple AAPL.O dans le cadre d’une poursuite accusant le fabricant de l’iPhone d’avoir conspiré avec OpenAI pour monopoliser illégalement les marchés des smartphones et des chatbots génératifs basés sur l’IA.

Dans un mémoire déposé auprès du tribunal , X et SpaceXAI, une division de SpaceX SPCX.O , ont demandé le rejet des plaintes dans le cadre d’une poursuite qu’elles avaient intentée l’année dernière contre Apple et OpenAI. Le mémoire n’expliquait pas les raisons de ce rejet et ne précisait pas si un accord avait été conclu.

Cette résolution met fin à une bataille juridique très médiatisée entre Musk et l’une des entreprises les plus valorisées au monde concernant le contrôle du marché en pleine expansion des chatbots IA, bien que les poursuites contre OpenAI se poursuivent.

La plainte reprochait à Apple d’avoir enfreint la législation antitrust en intégrant en exclusivité le ChatGPT d’OpenAI aux fonctionnalités d’Apple Intelligence sur les iPhones et autres appareils Apple. Elle alléguait qu’Apple avait illégalement écarté ses concurrents dans le cadre de son partenariat avec OpenAI.

X et SpaceXAI ont déclaré qu'elles maintiendraient leurs poursuites contre OpenAI, qui est également partie défenderesse dans cette affaire.

Les sociétés de Musk n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires, pas plus qu’Apple et OpenAI.

Dans un document déposé lundi auprès du tribunal, OpenAI a déclaré ne pas avoir pris part à l'accord et en ignorer les termes. Elle a indiqué avoir demandé à X de lui communiquer le texte de l’accord, estimant que celui-ci pourrait avoir une incidence sur les allégations formulées dans le cadre de la poursuite et sur sa défense.

La plainte allègue qu’Apple et OpenAI "ont verrouillé les marchés afin de maintenir leurs monopoles et d’empêcher des innovateurs tels que X et xAI de leur faire concurrence". En novembre, un juge a décidé que l’affaire pouvait suivre son cours, ce qui constitue une première victoire pour Musk.

OpenAI et Apple ont tous deux nié toute faute. Dans un mémoire déposé au tribunal, OpenAI a accusé Musk de mener "une campagne de guerre juridique" à son encontre. Apple, en demandant le rejet de la poursuite , a déclaré que son intégration d’OpenAI sur les iPhones n’était pas exclusive.

En mai, OpenAI a obtenu gain de cause dans le cadre d’un autre procès intenté par Musk, qui accusait l’entreprise de s’être écartée de sa mission initiale consistant à développer l’intelligence artificielle au profit de l’humanité et sans but lucratif.

ChatGPT d’OpenAI est devenu l’application grand public connaissant la croissance la plus rapide de l’histoire au cours des mois qui ont suivi son lancement fin 2022. xAI, la société de Musk, a acquis X l’année dernière pour 33 milliards de dollars afin d’améliorer ses capacités de formation des chatbots.

Apple
Elon Musk

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APPLE
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SPACEX
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