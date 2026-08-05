Wynn Resorts en forte hausse après des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre et une mise à jour sur son casino aux Émirats arabes unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour après l'ouverture du marché)

5 août - ** Le titre Wynn Resorts WYNN.O bondit de 11 % à 108,36 dollars, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis le 9 avril 2025

** L'opérateur de casinos a dépassé mardi les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le deuxième trimestre, grâce à la bonne tenue de ses activités dans ses établissements de Macao

** Il annonce que son complexe Wynn Al Marjan Island — le premier des Émirats arabes unis à disposer d’un casino — devrait ouvrir ses portes en septembre 2027

** Le bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre, à 1,24 dollar, dépasse les estimations de 1,11 dollar par action

** Chiffre d'affaires du deuxième trimestre de 1,86 milliard de dollars; les analystes tablaient en moyenne sur 1,84 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

**Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action WYNN affiche une baisse de 9,7% depuis le début de l'année, contre une hausse de 13,5% pour l'indice S&P 500 .SPX