WW Grainger en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel et dépassé les estimations trimestrielles

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4 novembre - ** Les actions de WW Grainger ( GWW.N ) progressent de 2% à 1 427,01 dollars en pré-ouverture après la publication des résultats du troisième trimestre

** Le fabricant d'outillage relève ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026 de 45,50 $ à 47,25 $ à 47 $ à 48 $; ses prévisions de chiffre d'affaires passent de 19,4 à 19,7 milliards de dollars à 19,8 à 20 milliards de dollars

** Le BPA ajusté du troisième trimestre, à 12,54 dollars, dépasse l'estimation moyenne des analystes de 11,67 dollars, selon les données de LSEG

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 5,18 milliards de dollars, dépasse les estimations de 5,08 milliards de dollars

** Le chiffre d’affaires de la division High-Touch Solutions NA a bondi de 13,8%; celui de la division Endless Assortment a progressé de 11,9%

** La marge d'exploitation ajustée s'établit à 16,1%, en hausse de 90 points de base en glissement annuel

** GWW redistribue 396 millions de dollars à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse d’environ 39% depuis le début de l’année