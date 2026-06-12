WuXi AppTec atteint son plus haut niveau depuis une semaine après avoir intenté un procès suite à son inscription sur la liste noire américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 juin - ** Les actions de WuXi AppTec ( 2359.HK ), cotées à Hong Kong, ont progressé de 3,1% lors de leur troisième séance consécutive de hausse, atteignant 127,2 HK$, leur plus haut niveau depuis le 5 juin
** L'action du groupe biotechnologique chinois cotée à Shanghai 603259.SS a gagné 2,2% pour atteindre 99,16 yuans, son plus haut niveau depuis le 5 juin ** WuXi AppTec a intenté jeudi un procès contre le gouvernement américain pour avoir été inscrit sur une liste d'entreprises chinoises que le département américain de la Défense a associées à l'armée de ce pays. Le procès vise à obtenir le retrait de WuXi de cette liste
** Le recours de WuXi est intervenu trois jours après que le Pentagone a élargi sa liste noire à 188 entreprises, parmi lesquelles figurent Alibaba 9988.HK , Baidu 9888.HK , BYD
** Les actions d'Alibaba, Baidu, BYD et NIO cotées à Hong Kong ont respectivement progressé de 2,1%, 1,6%, 1,7% et 0,3%
** Depuis le début de l'année, l'action de WuXi à Hong Kong a progressé de 27,5%, celle cotée à Shanghai de 8,7%, tandis que l'indice Hang Seng Biotech .HSBIO a reculé de 12,8%
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