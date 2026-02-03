 Aller au contenu principal
WTW dépasse ses estimations de bénéfices grâce à la solidité de son unité de gestion des risques et de courtage
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 12:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le courtier en assurances WTW WTW.O a dépassé mardi les estimations de Wall Street pour son bénéfice du quatrième trimestre, grâce aux bonnes performances de ses activités de risque et de courtage.

L'augmentation des risques financiers et des catastrophes naturelles a incité les entreprises à dépenser davantage en assurance, ce qui a fait grimper les commissions des courtiers comme WTW, qui sont liées aux primes demandées par les assureurs.

Le chiffre d'affaires de l'unité " risques et courtage ", qui conseille les clients en matière de gestion des risques et leur permet de négocier et de souscrire des polices auprès des assureurs, a augmenté de 9,8 % pour atteindre 1,25 milliard de dollars, grâce à une forte activité commerciale et à la fidélisation de la clientèle.

En décembre, WTW avait annoncé l'acquisition de la société homologue Newfront pour 1,3 milliard de dollars, dans le but d'étendre sa présence sur le marché intermédiaire américain.

WTW a enregistré un bénéfice net ajusté de 784 millions de dollars, soit 8,12 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 811 millions de dollars, soit 7,97 dollars par action, un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 7,94 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Les revenus de son segment santé, patrimoine et carrière ont chuté à 1,65 milliard de dollars, contre 1,85 milliard de dollars l'année précédente, en raison de la vente de son activité TRANZACT.

En 2025, les actions de WTW ont augmenté d'environ 4,9 %, surperformant des pairs tels que Aon AON.N et Marsh & McLennan

MMC.N , qui ont chuté de 1,8 % et 12,7 %, respectivement.

