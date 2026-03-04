WRAPUP 3-Les prix mondiaux du pétrole et du gaz montent en flèche alors que la crise iranienne perturbe le transport et la production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le règlement du Brent au paragraphe 2 et l'annonce de Trump aux paragraphes 4 et 5)

* Fermeture d'Ormuz pour le quatrième jour, cinq pétroliers touchés

* Les prix de l'essence aux États-Unis dépassent les 3 dollars le gallon

* Bessent et Wright annonceront les plans américains pour atténuer la flambée du pétrole

* L'Irak réduit sa production de pétrole

* Saudi Aramco cherche des itinéraires alternatifs

par Yousef Saba et Ahmed Elimam

Les prix mondiaux du pétrole et du gaz ont bondi mardi alors que la guerre américano-israélienne contre l'Iran a interrompu les exportations d'énergie du Moyen-Orient, Téhéran attaquant des navires et des installations énergétiques, fermant la navigation dans le Golfe et forçant l'arrêt de la production du Qatar à l'Irak.

Le contrat de référence pour le pétrole brut Brent

LCOc1 s'est établi en hausse de 3,66 dollars, soit 4,7 %, à 81,40 dollars le baril, son plus haut niveau depuis janvier 2025. Les prix du gaz européen TFMBMc1 ont grimpé jusqu'à 40 % avant de limiter leurs gains, ce qui s'ajoute à la hausse de 40 % enregistrée lundi. Les prix du sucre , des engrais et du soja ont également augmenté. Le conflit risque de déclencher une flambée de l'inflation qui pourrait étouffer la reprise économique en Europe et en Asie si la guerre se prolonge dans une région qui représente un peu moins d'un tiers de la production mondiale de pétrole et près d'un cinquième de celle de gaz naturel. La hausse des prix pourrait également constituer une menace politique pour le président américain Donald Trump et ses républicains lors des élections de mi-mandat en novembre.

M. Trump a déclaré que la marine américaine pourrait commencer à escorter les pétroliers dans le détroit d'Ormuz , une voie de navigation pétrolière cruciale, si nécessaire, ajoutant qu' il avait ordonné à la Société financière internationale de développement des États-Unis de fournir une assurance contre les risques politiques et des garanties financières pour le commerce maritime dans le Golfe. Il s'agit de l'une des mesures les plus agressives prises par l'administration pour tenter de contenir la flambée des prix de l'énergie, alors que le conflit s'intensifie au Moyen-Orient.

L'Irak, deuxième producteur de l'OPEP, a déclaré qu'il pourrait être contraint de réduire sa production en quelques jours de plus de 3 millions de barils par jour si les pétroliers ne peuvent pas se rendre librement aux points de chargement, selon deux responsables irakiens du secteur pétrolier.

Depuis mardi, l'Irak a réduit la production du champ pétrolier de Rumaila de 700 000 bpj et de 460 000 bpj dans le champ de West Qurna 2, ont indiqué les responsables.

LE TRAFIC MARITIME EST PARALYSÉ, LA PRODUCTION DE PÉTROLE ET DE GAZ EST RÉDUITE Le trafic par le détroit d'Ormuz a été fermé pour la quatrième journée après que l'Iran a attaqué cinq navires, bloquant l'artère qui représente environ 20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel liquéfié (GNL).

Les transits de pétroliers par le détroit sont tombés à quatre navires le 1er mars, le lendemain du déclenchement des hostilités, contre une moyenne de 24 par jour depuis janvier, selon les données de suivi des navires de Vortexa. Trois de ces quatre navires battaient pavillon iranien.

Des centaines de pétroliers chargés de pétrole et de GNL sont bloqués près de grandes plates-formes, comme le port de Fujairah aux Émirats arabes unis, incapables d'atteindre leurs clients en Asie, en Europe et ailleurs.

Certaines compagnies cherchent des itinéraires alternatifs. Le géant pétrolier saoudien Aramco 2223.SE tente de réacheminer une partie du brut vers son port de Yanbu, sur la mer Rouge, mais des sources, notamment des acheteurs, des négociants et des analystes, ont déclaré que l'oléoduc est-ouest d'Aramco avait une capacité limitée et qu'il pourrait devenir la cible d'attaques de la part des alliés de l'Iran.

Mardi, un réservoir de carburant du port commercial de Duqm, à Oman, a été touché par un drone et un incendie s'est déclaré à Fujairah, aux Émirats arabes unis, l'une des principales plateformes pétrolières de la région, ralentissant le ravitaillement des navires et risquant de déplacer la demande vers d'autres ports, dont celui de Singapour.

Lundi, le Qatar a fermé ses installations de gaz naturel liquéfié, parmi les plus grandes du monde , qui fournissent environ 20 % des exportations mondiales de GNL. L'Arabie saoudite a suspendu la production de sa plus grande raffinerie nationale, tandis qu'Israël et le Kurdistan irakien ont également arrêté une partie de leur production de gaz et de pétrole.

Ailleurs, les raffineurs chinois ont commencé à fermer des unités en réponse à l'impact du conflit sur l'approvisionnement en brut. L'Inde , l'un des pays les plus dépendants du pétrole et du gaz du Moyen-Orient, a déclaré qu'elle avait commencé à rationner l'approvisionnement en gaz des industries après l'arrêt de la production du Qatar.

LA HAUSSE DES PRIX DE L'ESSENCE POSE DES RISQUES POLITIQUES Aux États-Unis, où le prix de l'essence est un point de pression politique essentiel, le coût a dépassé les 3 dollars le gallon pour la première fois depuis novembre, quelques semaines seulement après que M. Trump a vanté ses réalisations en matière de réduction des prix à 2 dollars.

La hausse des prix à la pompe constitue un risque majeur pour les républicains de Trump à l'approche des élections de mi-mandat.

La majeure partie du GNL qatari est destinée à l'Asie, mais une partie est également acheminée vers l'Europe, qui dépend entièrement des importations de pétrole et de gaz. On s'attend à ce que l'Europe se démène pour reconstituer les stocks de , épuisés par un hiver froid, et qu'elle dépende davantage du gaz américain, après avoir évité le gaz russe suite à l'invasion de l'Ukraine en 2022.

Les tarifs du transport maritime ont atteint un niveau record en raison de l'intensification du conflit et du fait que Téhéran a pris pour cible les navires traversant le détroit.

ÉVALUATION DES STOCKS DE MISSILES

Les experts occidentaux en sécurité cherchent à évaluer le nombre de missiles et de drones dont dispose l'Iran pour maintenir l'intensité de ses attaques.

L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Oman et le Koweït ont jusqu'à présent réussi à intercepter la plupart des missiles et des drones visant les installations énergétiques, les ports et les aéroports, mais des inquiétudes s'accroissent quant à l'épuisement de leurs stocks de missiles et de drones.