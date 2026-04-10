WRAPUP 2-Les prix à la consommation aux États-Unis augmentent comme prévu en mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour tout au long de l'article) par Lucia Mutikani

Les prix à la consommation aux États-Unis ont connu leur plus forte hausse depuis près de quatre ans en mars, alors que la guerre avec l'Iran a fait grimper les prix du pétrole et que la répercussion des droits de douane a persisté, réduisant encore les chances d'une baisse des taux d'intérêt cette année. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,9 % le mois dernier, a indiqué vendredi le Bureau des statistiques du travail du ministère de l'emploi, soit la plus forte hausse depuis juin 2022, lorsque les prix ont grimpé en réaction à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3 % en février. Au cours des 12 mois précédant mars, l'IPC a progressé de 3,3 % après avoir augmenté de 2,4 % en février. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une accélération de l'IPC de 0,9 % et une augmentation de 3,3 % en glissement annuel. La hausse de l'inflation des prix à la consommation fait suite à un net rebond de la croissance de l'emploi le mois dernier, ce qui suggère que le marché de l'emploi reste stable.

On craint toutefois qu'un conflit prolongé au Moyen-Orient n'affaiblisse le marché du travail, en particulier si les ménages réagissent à la hausse des prix en réduisant leurs dépenses. La guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran a fait grimper les prix mondiaux du pétrole brut de plus de 30 %, le prix moyen de l'essence au détail dépassant les 4 dollars le gallon pour la première fois depuis plus de trois ans. Bien que le président Donald Trump ait annoncé mardi un cessez-le-feu de deux semaines à condition que Téhéran rouvre le détroit d'Ormuz, la trêve semblait fragile . L'augmentation du mois dernier n'a fait que montrer les effets immédiats du choc pétrolier, qui a également augmenté le coût du diesel. La flambée du mois de mars a mis en évidence les problèmes d'accessibilité financière auxquels sont confrontés les consommateurs. Trump a remporté l'élection présidentielle de 2024 en promettant de faire baisser les prix.

EFFETS SECONDAIRES ATTENDUS DU CHOC PÉTROLIER Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l 'IPC a augmenté de 0,2 % le mois dernier, après avoir progressé de 0,2 % en février. Cela s'est traduit par une augmentation de 2,6 % de l'IPC de base en glissement annuel. Cette hausse modérée, qui fait suite à une progression de 2,5 % en février, ne rassure probablement pas les responsables de la banque centrale américaine, qui s'attendent à une accélération en avril, à mesure que les effets secondaires du choc pétrolier se feront sentir. La Fed suit les indices de prix des dépenses de consommation personnelle pour atteindre son objectif d'inflation de 2 %. Ces mesures ont affiché de fortes hausses mensuelles en février.

L'inflation de base de l'IPC et l'inflation du PCE a été alimentée par les entreprises qui ont répercuté sur les consommateurs une partie des tarifs douaniers de Trump, ce qui a compensé la tendance désinflationniste des loyers.

Dans les mois à venir, les économistes s'attendent à ce que le conflit au Moyen-Orient fasse grimper les prix de base en raison du prix élevé du kérosène, qui augmentera les tarifs des compagnies aériennes, et du diesel, qui augmentera le coût des marchandises transportées par la route. Les prix des engrais et des plastiques, entre autres, devraient également augmenter. La fermeté de l'inflation a conduit certains économistes à penser que la Fed ne réduirait pas les coûts d'emprunt cette année, une conviction renforcée par la publication mercredi du compte rendu de la réunion de politique générale de la banque centrale des 17 et 18 mars, qui a montré qu'un groupe croissant de décideurs politiques estimait le mois dernier que des hausses de taux pourraient être nécessaires .

La Fed a laissé son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette 3,50 %-3,75 %. Certains économistes estiment qu'une baisse des taux est toujours possible si les conditions du marché du travail se détériorent. D'autres ont fait valoir que la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs due à l'érosion des prix de l'essence pourrait empêcher certaines entreprises de répercuter la hausse des coûts liée aux prix du pétrole.