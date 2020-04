Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WPP a vu ses revenus chuter en mars avec le coronavirus et s'attend à pire Reuters • 29/04/2020 à 08:26









WPP A VU SES REVENUS CHUTER EN MARS AVEC LE CORONAVIRUS ET S'ATTEND À PIRE LONDRES (Reuters) - WPP, premier groupe publicitaire mondial, a annoncé mercredi une baisse de 3,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, avec un recul de 7,9% sur le seul mois de mars, ce qui va l'amener à réduire davantage ses coûts. Le groupe britannique s'attend à ce que l'impact de l'épidémie de COVID-19 se renforce à court terme mais il est incapable d'en mesurer l'ampleur. WPP a déjà exposé ses plans pour économiser environ 2 milliards d'euros en 2020 face à la chute des budgets des annonceurs, notamment via l'annulation du dividende et d'un programme de rachat d'actions. Il a affirmé mercredi disposer d'une trésorerie solide et d'une capacité d'adaptation en termes de coûts suffisantes pour faire face à différents scénarios. "Nous nous attendons à ce que l'impact du COVID-19 sur notre activité se renforce à court terme mais il n'est pas possible de quantifier l'ampleur ni la durée de cet impact", a dit le groupe dans un communiqué. "Nous sommes néanmoins confiants dans le fait que, via notre préparation à différents scénarios, nous sommes bien positionnés pour prendre des initiatives supplémentaires si la baisse se prolonge et pour réagir positivement lorsque le marché se redressera." Parmi les mesures d'économies supplémentaires qui ont été décidées, plus de 3.000 cadres sont invités à faire un sacrifice salarial volontaire, le travail à temps partiel est développé et des postes sont définitivement supprimés. (Kate Holton; version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées WPP LSE +4.35%