CONTEXTE MOYEN TERME
La tendance de fond est clairement orientée à la baisse. Le mouvement se poursuit. Le prochain objectif est à 0,2500 €, puis 0,2000 €. Le franchissement de 1,2800 € remettrait en cause la suite de la baisse.
PREVISION COURT TERME
La tendance de fond est clairement orientée à la baisse. Le MACD est négatif, il confirme cette tendance. La reprise est une consolidation qui va buter sur 13,500 € prochainement. Le prochain objectif est à 9,600 €, puis 7,200 €. Le franchissement de 18,000 € remettrait en cause la suite de la baisse.
|Dernier cours :
|10.4
|Support :
|9.6 / 7.2
|Resistance :
|13.5 / 15.1
|Opinion court terme :
|negative
|Opinion moyen terme :
|negative
WORLDLINE SA : La reprise est une consolidation
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