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WORLDLINE SA : La reprise est une consolidation
information fournie par Day By Day 23/06/2026 à 05:46

CONTEXTE MOYEN TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la baisse. Le mouvement se poursuit. Le prochain objectif est à 0,2500 €, puis 0,2000 €. Le franchissement de 1,2800 € remettrait en cause la suite de la baisse.

PREVISION COURT TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la baisse. Le MACD est négatif, il confirme cette tendance. La reprise est une consolidation qui va buter sur 13,500 € prochainement. Le prochain objectif est à 9,600 €, puis 7,200 €. Le franchissement de 18,000 € remettrait en cause la suite de la baisse.


Dernier cours : 10.4
Support : 9.6 / 7.2
Resistance : 13.5 / 15.1
Opinion court terme : negative
Opinion moyen terme : negative

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© 2026 Day By Day - Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Les informations et analyses produites par DayByDay ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de DayByDay ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. DayByDay est un bureau de recherche indépendant. Le lecteur est informé que DayByDay n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de son analyse.

Cette analyse a été élaborée par Day By Day et diffusée par BOURSORAMA le 23/06/2026 à 05:46:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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