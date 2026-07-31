Worldline s'envole, les investisseurs regardent le verre à moitié plein

Worldline s'envole de 20% à 12 EUR ce matin et caracole ainsi loin en tête du SBF 120, les investisseurs préférant regarder le verre à moitié plein dans la publication de la veille, à savoir une rentabilité et une activité meilleures que prévu au 1er semestre, plutôt qu'un abaissement de ses prévisions de croissance pour 2026.

Des chiffres meilleurs que prévu au 1er semestre...

Worldline affiche un résultat net part du groupe des activités poursuivies de -97 MEUR au titre du 1er semestre 2026, mais son EBITDA ajusté s'est établi à 294 MEUR, dépassant largement les 264 MEUR anticipés par Invest Securities, soutenu par la maîtrise des charges opérationnelles.

Sur le périmètre post-recentrage, le chiffre d'affaires semestriel du groupe de solutions de paiement est resté quasi stable en organique (-0,2%) à 1 736 MEUR, dont un chiffre d'affaires de 904 MEUR au seul 2e trimestre, dépassant les 896 MEUR attendus par le consensus des analystes.

La performance organique du 2e trimestre se décompose en une croissance de 2% pour les services aux commerçants et une baisse de 6,9% pour les services financiers, des évolutions à comparer aux prévisions d'Invest Securities, qui tablaient respectivement sur 0,4% et -7%.

Le bureau d'études souligne également que, toujours sur le périmètre post-recentrage, le free cash-flow aux normes de la société est ressorti légèrement meilleur que prévu, à -27 MEUR contre -58 MEUR attendus. "Malgré la décroissance de l'activité, le contrôle des coûts et l'exécution du plan North Star ont permis de dégager une rentabilité meilleure que prévu", explique Invest Securities.

Par ailleurs, Worldline affirme avoir achevé le renforcement de son bilan, avec une dette nette significativement réduite à 1 165 MEUR, grâce à la réalisation de l'augmentation de capital et du programme de cessions, permettant d'atteindre dès à présent un ratio d'endettement publié inférieur à 2 fois.

...éclipsent une révision contrastée des objectifs annuels

Pour l'ensemble de l'année en cours, Worldline estime que son FCF, précédemment attendu entre -80 MEUR et -40 MEUR, devrait finalement se situer entre -60 MEUR et -40 MEUR, tandis que son objectif d'EBITDA ajusté est confirmé entre 630 MEUR et 650 MEUR.

En revanche, le groupe n'attend désormais plus qu'une croissance de son chiffre d'affaires stable à légèrement positive, contre une croissance de 1% à 3% précédemment, "confirmant la dynamique attendue pour les services aux commerçants tout en reflétant des effets de calendrier liés à la reprise commerciale des services financiers".

"Si la rentabilité et le FCF constituent une bonne surprise, la performance organique du 2e trimestre et la révision à la baisse de la guidance 2026 sur le chiffre d'affaires l'emportent, de notre point de vue, dans la mesure où le plan North Star est globalement considéré comme acté sur le volet des coûts, mais reste incertain sur celui de la relance commerciale", juge Invest Securities.