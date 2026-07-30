Worldline révise ses objectifs, l'EBE dépasse les attentes au S1

Worldline WLN.PA a révisé jeudi ses objectifs, tout en faisant état d'un excédent brut d'exploitation (EBE) ajusté meilleur qu'attendu sur les six premiers mois de l'année.

Pour l'exercice en cours, en excluant les cessions, le spécialiste des moyens de paiement vise désormais une croissance du chiffre d'affaires dite stable à légèrement positive, contre entre 1% et 3% ("low single digit") précédemment.

Le groupe a également révisé son objectif de trésorerie disponible, dorénavant attendu entre -60 et -40 millions d'euros, contre une fourchette précédente de -80 à -70 millions d'euros.

Sur les six premiers mois de l'année, l'EBE ajusté est ressorti à 294 millions d'euros, en excluant les cessions, tandis que les analystes tablaient sur 273 millions d'euros, selon un consensus fourni par le groupe.

Worldline a par ailleurs confirmé son objectif d'EBE ajusté pour 2026, attendu entre 630 et 650 millions d'euros.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)