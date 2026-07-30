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Worldline révise ses objectifs, l'EBE dépasse les attentes au S1
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 18:13
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Worldline ‌a révisé jeudi ses objectifs, tout ​en faisant état d'un excédent brut d'exploitation (EBE) ajusté meilleur qu'attendu sur les ​six premiers mois de l'année.

Pour l'exercice en ​cours, en excluant les ⁠cessions, le spécialiste des moyens ‌de paiement vise désormais une croissance du chiffre d'affaires dite ​stable ‌à légèrement positive, contre entre ⁠1% et 3% ("low single digit") précédemment.

Le groupe a également révisé son objectif ⁠de trésorerie ‌disponible, dorénavant attendu entre -60 et -40 ⁠millions d'euros, contre une fourchette ‌précédente de -80 à -70 millions ⁠d'euros.

Sur les six premiers mois ⁠de l'année, ‌l'EBE ajusté est ressorti à 294 ​millions d'euros, en ‌excluant les cessions, tandis que les analystes tablaient ​sur 273 millions d'euros, selon un consensus fourni par ⁠le groupe.

Worldline a par ailleurs confirmé son objectif d'EBE ajusté pour 2026, attendu entre 630 et 650 millions d'euros.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)

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