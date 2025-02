Worldline : rechute sous les 7,76E information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 17:11









(CercleFinance.com) - Worldline rechute sous les 7,76E et revient se positionner dans le tiers inférieur d'un biseau 7,55/8,25E (contre 8,80/7,20E mi-décembre) : une cassure de l'une ou l'autre borne donnerait lieu à un re-test des 2 extrêmes observés ces 2 derniers mois.





Valeurs associées WORLDLINE 7,84 EUR Euronext Paris -2,51%