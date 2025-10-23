Sodexo dévisse sur fond de perspectives moroses

(AOF) - Sodexo , qui restait sur deux séances dans le vert, dévisse de 7,39% à 52 euros après la publication de ses comptes annuels. Le spécialiste des services de restauration collective a déclaré un résultat net ajusté part du groupe de 785 millions d'euros, en hausse de 3,7% à taux de change constants. Le résultat opérationnel s'élève à 985 millions d'euros, en retrait de 4,8%. Pour sa part, le résultat d'exploitation ressort à 1,13 milliard d'euros, en croissance de 2,7%, la marge ressortant stable à 4,7%. Le chiffre d'affaires atteint 24,07 milliards d'euros, en progression de 1,2%.

Toutes les zones géographiques ont contribué à la progression de l'activité : l'Amérique du Nord (+2,8%), l'Europe (+1,7%) et le reste du monde (+7,5%).

Le conseil d'administration a proposé de verser un dividende ordinaire de 2,70 euros pour l'exercice 2025 contre 2,62 euros attendus.

Côté perspectives, la société anticipe pour 2026 une croissance interne de son chiffre d'affaires comprise entre 1,5 et 2,5%, reflétant une contribution d'au moins +2% liée à la hausse des prix, et une marge d'exploitation légèrement inférieure à celle de l'exercice 2025 (4,7%).

Au sortir de cette publication annuelle, un sentiment de déception l'emporte chez bon nombre d'analystes.

"Sodexo délivre une performance annuelle décevante avec une croissance interne de 3,3% entièrement portée par les prix. Les perspectives 2026 sont moroses avec une croissance interne attendue de seulement 1,5-2,5% et une marge en baisse, ne reflétant pas la montée en puissance espérée des contrats décalés. Le groupe ne remplit pas ses ambitions moyen terme et continue d'investir sans fin pour une croissance qui n'est définitivement pas mid single digit", souligne TP Icap Midcap.

"Résultats mitigés pour l'exercice 2025, légèrement en dessous des prévisions en termes de marge, légèrement au-dessus en termes de dividende", résume de son côté Oddo BHF, à Surperformance sur le titre.

"Le point essentiel est la faiblesse des perspectives pour l'exercice 2026, reflétant des prévisions de croissance organique plus faibles et un recul de la rentabilité. Cela devrait l'emporter sur la meilleure croissance organique du quatrième trimestre, bien que compensée par une marge plus faible au second semestre", détaille Jefferies, à Neutre sur le dossier.

"Avec l'arrivée du nouveau PDG Thierry Delaporte le 10 novembre, nous pensons qu'il est susceptible d'engager une forme de révision stratégique/réorganisation. La plupart des investisseurs devraient donc considérer les résultats d'aujourd'hui comme une sorte de déclaration d'intention. D'ici là, il est probable que le titre continue de rester à la dérive en comparaison de ses pairs', prévient RBC", indique RBC.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe de restauration et de gestion des installations, créé en 1966 ;

- Chiffre d'affaires de 23,8 Mds€, réalisé à 65 % dans les services sur sites, 25 % dans la gestion des installations et 9 % dans les solutions intégrées ;

- 2 grandes zones géographiques : l’Amérique du nord pour 44 %, la France pour 12 %, puis le reste du monde (Europe majoritairement) ;

- Ambition de croissance via 3 leviers : être un pure player leader mondial des services de restauration et de gestion des installations, assurer l’indépendance par un actionnariat familial à la présence renforcée dans le capital, puis anticiper les risques majeurs -fidélisation des clients & collaborateurs et exécution des contrat s ;

- Société détenue à 43,6 % par la famille fondatrice Bellon (58,7 % des droits de vote), Sophie Bellon assurant la présidence du conseil de 12 administrateurs et la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- simplification structurelle en 2024 : spin-off de Pluxee, dénouement de la participation croisée avec Bellon SA, er recentrage sur la restauration,

- diminution du nombre de pays et responsabilités opérationnelles scindées en 3 régions -Amérique du nord, Europe et reste du monde pour les services sur site ;

- puissance d’achat très favorable aux marges via Entegra, structure opérationnelle aux Etats-Unis et en Europe renforcée par l’acquisition récente d’Agap’pro ,

- diversification « any food, anytime, anywhere » : offre hors site aux Etats-Unis, type vente de snackings à emporter via un doublement des unités culinaires, ou Sodexo Live! dans les aéroports,

- sélectivité dans les nouveaux contrats (1,6 Md€ en 2024) et nouvelle offre au 2 nd semestre à destination des universités d’Amérique du nord ,

- exigence commerciale via l’exploitation des données et les ventes additionnelles sur sites,

- innovation « Move to cloud » (+ 600 M€ d’investissements par an en tech et data) axée sur l’optimisation et mutualisation des process et la relation directe avec les clients, avec objectif 2025 de 10 millions de consommateurs actifs sur les éco- systèmes digitaux ;

- Stratégie environnementale « Better tomorrow » de neutralité carbone totale en 2040 :

- 2025 : neutralité pour les scopes 1 et 2, repli de 50% des déchets sur 85 % des sites et alimentation en électricité renouvelable pour la totalité des sites,

- 2030 : recul de 64,9 %, vs 2019, des émissions absolues,

- accélération de l’adoption de repas bas carbone par les clients ;

- Solidité financière solide notée A avec 4,5 Mds€ de capitaux propres soit un taux d’endettement de 26,7 % et un effet de levier diminué à 1,7.

Défis

- Suivi du taux de fidélisation clients (93,9 % au 1 er semestre de l’exercice clos le 31 août) ;

- Ralentissement de la croissance en Amérique du nord, affectée par le recul des volumes en santé & éducation;

- Après un ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires semestriel, 2 ème révision en baisse des objectifs 2024-25 : 3 à 4 % de croissance des revenus, quasi-stabilité du taux de marge d’exploitation, à moins de 4 % et taux de rétention des contrats de 94 à 95,5 % ;

- Dividende 2023-24 : 2,65 € après acompte sur dividende exceptionnel de 6,24€ versé en août 2024, soit une politique de distribution de 50 % du résultat net.