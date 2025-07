Worldline: partenariat stratégique avec commercetools information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 12:40









(CercleFinance.com) - Worldline a annoncé un partenariat stratégique avec commercetools, une plateforme dans le commerce d'entreprise.



Ce partenariat permet aux clients de commercetools d'intégrer de manière transparente la gamme complète de services de paiement de Worldline.



'commercetools est la principale plateforme de commerce qui fournit aux entreprises un ensemble puissant d'API leur permettant de gérer facilement leurs opérations commerciales' indique le groupe.



Grâce à ce partenariat, les clients de commercetools peuvent désormais accéder à une gamme variée de solutions de paiement de Worldline, notamment des méthodes de paiement locales, une prise en charge multidevises, une détection avancée des fraudes et un suivi des transactions en temps réel.



Marcel Moscovici, directeur des ventes indirectes au détail chez Worldline Merchant Services, a déclaré : ' Ce partenariat avec commercetools renforce les activités de commerce numérique en leur offrant un accès transparent à nos solutions de paiement sécurisées '.



Gireesh Sahukar, vice-président de la mise en oeuvre et des solutions clients chez commercetools, a ajouté : ' Notre partenariat avec Worldline améliore les capacités de paiement de nos clients, en permettant des expériences de paiement optimisées'.







