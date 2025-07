Vendu à 8,6 millions d'euros, le premier Birkin devient le sac le plus cher au monde

Cette combinaison de photos montre le sac Birkin ayant appartenu à l'artiste, pris chez Sotheby's à Paris le 2 juillet 2025 et Jane Birkin arrivant à l'Elysée avec ledit sac le 9 mai 1990 ( AFP / ALAIN JOCARD )

C'est le sac le plus cher au monde vendu aux enchères: le premier Birkin d' Hermès , conçu spécialement pour Jane Birkin en 1984, s'est envolé jeudi à près de 8,6 millions d'euros à Paris.

Ce grand fourre-tout en cuir noir a été adjugé 7 millions d'euros à un acheteur japonais, soit 8,58 millions d'euros frais inclus, selon un communiqué de la maison d'enchères Sotheby's.

Il devient ainsi le sac à main le plus cher jamais vendu aux enchères dans le monde et le deuxième objet de mode le plus précieux vendu aux enchères, derrière les souliers rouges du "Magicien d'Oz", vendus 32,5 millions de dollars (27,8 millions d'euros) en 2024.

Jusqu'à présent, le sac le plus cher jamais vendu aux enchères était un Kelly Hermès en crocodile, serti de diamants et rehaussé d'or blanc, adjugé à plus de 513.000 dollars (438.000 euros) en novembre 2021 par Christie's.

Cette vente "marque un tournant dans l'histoire de la mode et plus largement du luxe. C'est une démonstration éclatante de la puissance d'une légende et de sa capacité à enflammer les passions et désirs des collectionneurs en quête de pièces exceptionnelles avec une provenance unique, désireux de posséder l’origine même d'un mythe", a déclaré Morgane Halimi, responsable mondiale des sacs à main et de la mode de la maison d'enchères.

Mis à prix à 1 million d'euros, le sac a déclenché une "bataille d'enchères électrisante" pendant 10 minutes entre neuf collectionneurs par téléphone, en ligne et dans la salle, rapporte Sotheby's.

Cet événement a également suscité la colère des défenseurs des animaux. Lors de la vente, une militante de l'association Peta a brandi devant la salle des ventes une fausse tête de vache ensanglantée, accompagnée d'une pancarte en forme de sac proclamant "voici le reste de votre Birkin".

Une action pour rappeler "que pour chaque accessoire en cuir, un animal sensible a été exploité et tué dans la violence et la terreur", selon un communiqué de l'association.

- Adapté aux mamans -

Ce premier Birkin avait été vendu une première fois par Jane Birkin lors d'une vente aux enchères en 1994, dont les bénéfices avaient été reversés à une association caritative de lutte contre le sida.

Il était jusqu'à ce jeudi la propriété de Catherine Benier, fondatrice de la boutique vintage de luxe "Les 3 marches" à Paris, qui l'avait acheté aux enchères en 2000.

"Je suis stupéfaite (...) mais avant tout profondément émue par la ferveur avec laquelle d'autres collectionneurs ont tenté d'acquérir ce sac qu’ils désiraient manifestement au-delà des mots", a-t-elle commenté.

Ce "prototype historique réalisé à la main", gravé des initiales J.B., se distingue par plusieurs particularités qui en font une pièce unique, notamment sa taille, ses anneaux métalliques fermés, sa bandoulière non-détachable ou encore la présence d'un coupe-ongles intégré. Des traces d'autocollants sont aussi visibles sur le cuir patiné.

Icône de mode au look effortless chic (presque sans effort, ndlr), Jane Birkin privilégiait le côté pratique des choses. Lors d'un vol Paris-Londres, la chanteuse et actrice anglaise, décédée en 2023, se plaint à son voisin de siège de ne pas trouver un sac adapté à ses besoins de jeune maman.

Ce dernier n'est autre que Jean-Louis Dumas, gérant d'Hermès de l'époque. Un fourre-tout avec un espace dédié aux biberons voit ainsi le jour en 1984 et porte le nom Birkin.

Quarante ans plus tard, ce sac à main en cuir est devenu le produit emblématique du sellier-maroquinier et l'un des sacs les plus célèbres et les plus chers au monde.

Produit en très petite quantité, il cultive une image d'exclusivité, avec un prix pouvant varier grandement, de quelques milliers d'euros pour les modèles les plus simples, jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros pour les plus luxueux.