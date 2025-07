Ferrero va croquer les céréales WK Kellogg pour grossir aux Etats-Unis

Le géant italien Ferrero va racheter le groupe américain Kellogg's, spécialiste des céréales pour le petit-déjeuner ( AFP / SAUL LOEB )

Le géant italien de l'agroalimentaire Ferrero (Kinder, Nutella, Crunch, etc.) va engloutir le groupe américain WK Kellogg, spécialiste des céréales pour petit-déjeuner (Corn Flakes, Froot Loops, Rice Krispies, All-Bran, etc.) pour accélérer sa croissance en Amérique du Nord.

Les deux groupes ont annoncé jeudi matin, dans un communiqué commun, cette opération à 3,1 milliards de dollars (dette comprise), qui sera entièrement financée en liquide.

En vertu de leur accord définitif, Ferrero va payer 23 dollars par action de WK Kellogg, ce qui représente une prime de 31% par rapport au cours de clôture du groupe américain mercredi à Wall Street, et de 40% sur le cours moyen des trente derniers jours.

"Cette acquisition soutient l'expansion du portefeuille de Ferrero et sa croissance en Amérique du Nord en y ajoutant les marques de céréales emblématiques et hautement complémentaires de WK Kellogg", relève le communiqué.

La transaction inclut l'appareil de production ainsi que les activités de marketing et de distribution aux Etats-Unis, au Canada et dans les Caraïbes, afin de permettre à Ferrero "de servir les consommateurs pour davantage d'occasions tout au long de la journée".

L'opération, approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux entreprises, devrait être finalisée au second semestre. Elle nécessite l'approbation des actionnaires de WK Kellogg et des autorités réglementaires.

Le Nutella est une marque du groupe Ferrero qui a annoncé le 10 juillet 2025 le rachat du groupe américain WK Kellogg ( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le groupe américain deviendra alors une filiale à part entière de Ferrero, qui détient plusieurs marques de confiserie, dont la célèbre Tic Tac, ainsi que les rochers sphériques en chocolat appréciés des soirées de l'ambassadeur, si on en croit les incontournables spots publicitaires depuis la fin des années 1980.

La ville de Battle Creek (Michigan), siège de WK Kellogg, deviendra celui de Ferrero North America.

Des actionnaires représentant 21,7% du capital de WK Kellogg se sont déjà engagés à voter en faveur du rachat.

- Gourmandise américaine -

Le Wall Street Journal avait défloré l'annonce mercredi en fin d'après-midi en affirmant que Ferrero était "proche de la finalisation d'une transaction d'environ trois milliards de dollars" pour racheter WK Kellogg.

"L'objectif de Ferrero est de grossir aux Etats-Unis par le biais d'acquisitions, après avoir déjà acheté les activités de confiserie américaines (du groupe suisse) Nestlé " pour 2,8 milliards de dollars en 2018, avait relevé le journal.

Le groupe italien Ferrero détient des marques très connues comme Crunch, Nutella, Kinder ou encore Tic Tac ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

L'action de WK Kellogg, dont les origines remontent à près de 120 ans, s'était envolée de près de 50% dans les échanges électroniques après la fermeture mercredi de la Bourse de New York.

Ferrero, créé en 1946 dans la ville piémontaise d'Alba (nord de l'Italie) et entré sur le marché américain en 1969, emploie actuellement plus de 14.000 personnes dans vingt-deux usines et onze bureaux en Amérique du Nord.

Le groupe, dont le chiffre d'affaires a atteint 18,4 milliards d'euros pour son exercice fiscal décalé 2024 (+8,9% sur un an), compte plus de 61.000 employés dans le monde.

En accompagnement de cette transaction, WK Kellogg a donné quelques éléments préliminaires sur ses résultats du deuxième trimestre, qui doivent être publiés à une date non précisée à ce stade. Son chiffre d'affaires devrait se situer entre 610 et 615 millions de dollars, contre 672 millions un an plus tôt, et son bénéfice d'exploitation proforma entre 43 et 48 millions (78 millions un an plus tôt).

En juin 2021, le géant du petit-déjeuner Kellogg avait dévoilé son intention de se diviser en trois sociétés distinctes et indépendantes, mais il avait opté, au final, pour deux sociétés seulement: WK Kellogg (céréales) et Kellanova (snacks), qui sont nés en octobre 2023.

Cette scission prenait acte du ralentissement du marché des céréales, en décroissance depuis une dizaine d'années.

Selon les spécialistes, les consommateurs se tournent davantage vers les snacks prêts à emporter. Par ailleurs, souvent accusées d'être trop sucrées et riches en additifs, les céréales ont vu leur image se détériorer.

Kellanova - chips Pringles, snacks de marque Kellogg's (Eggo, Nutrigain, Rice Krispies Treats...), Cheez-It, Carr's - fait actuellement l'objet d'une tentative de rachat par son compatriote Mars pour 36 milliards de dollars, annoncée en août 2024.

Mars comptait finaliser l'acquisition au premier semestre 2025, mais la Commission européenne, craignant des hausses de prix pour les consommateurs dans un contexte de forte inflation alimentaire, a ouvert une enquête le 25 juin.

Le groupe Mars (Twix, Snickers, M&M's mais aussi les aliments pour animaux Whiskas et Royal Canin) ambitionne de se diversifier dans les snacks salés.