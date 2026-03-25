Worldline : nouveau plancher historique vers 0,283E
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 13:40
Une seule certitude : le momentum reste pour l'heure très négatif, toutes unités de temps confondues et une division par 2 en 3 semaines n'est pas un scénario inédit pour une valeur qui lance une AK.
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