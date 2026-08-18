Gérald Darmanin apporte son soutien à Edouard Philippe pour 2027

Séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale à Paris

Le ministre ‌de la Justice Gérald Darmanin annonce lundi apporter ​son soutien à l'ancien Premier ministre Edouard Philippe en vue des élections présidentielles de 2027, dissipant ainsi les ​doutes sur ses propres ambitions pour l'Elysée.

"Nous sommes dans une situation ​extrêmement difficile, socialement difficile pour ⁠les Français. Donc j'ai décidé de ne pas ‌rajouter de la division et donc de ne pas me présenter à l'élection présidentielle ​et de soutenir, ‌et je souhaite que tout le monde ⁠fasse pareil, Édouard Philippe à l'élection présidentielle", dit-il dans un entretien publié lundi par La Voix du ⁠Nord.

Edouard Philippe, ‌qui a été le premier Premier ministre ⁠d'Emmanuel Macron entre 2017 et 2020, a déclaré ‌sa candidature à l'élection présidentielle l'an dernier.

Le ⁠maire du Havre et président d'Horizons semble, ⁠selon les sondages ‌actuels, le mieux placé, parmi les candidats dits du "bloc ​central", en vue du ‌scrutin de 2027.

Marine Le Pen arrive largement en tête du premier ​tour de ce scrutin d'après les derniers sondages, malgré la sanction dont elle a écopé ⁠le mois dernier dans l'affaire du détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national.

Voir aussi :

ENCADRE-France-A un an de l'élection présidentielle, de multiples candidatures et autant d'incertitudes

(Version française Benoit Van Overstraeten, édité ​par Zhifan Liu)