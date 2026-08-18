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USA-Paramount réclame $1,88 md à un groupe d'Etats pour le retard causé au rachat de Warner Bros
information fournie par Reuters 18/08/2026 à 07:06
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PHOTO D'ARCHIVES : Studios Paramount à Hollywood

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Paramount Skydance a ‌demandé lundi à un juge américain d'exiger que les douze Etats ​américains contestant son rachat de Warner Bros Discovery s'acquittent d'une caution de 1,88 milliard de dollars pour couvrir les coûts liés au ​retard de la finalisation de cette opération.

Si la transaction valorisée à 110 milliards de ​dollars n'est pas bouclée d'ici ⁠au 30 septembre prochain, Paramount devra verser aux actionnaires de ‌Warner Bros une pénalité de 7 millions de dollars par jour de retard.

Notant que le procès consécutif à ​la plainte déposée ‌par un groupe d'Etats américains est programmé en mars ⁠prochain, avec une issue anticipée le mois suivant, Paramount a déclaré qu'il aurait au total à verser la somme de 1,3 ⁠milliard de dollars ‌en guise d'"amende".

Le groupe réclame cette caution de 1,88 ⁠milliard de dollars comme garantie s'il venait à remporter le ‌procès et voir la justice américaine approuver ainsi le ⁠rachat de Warner Bros. Les Etats concernés ont "d'amples ⁠ressources" pour s'acquitter ‌même d'une caution encore plus élevée, a-t-il dit.

Aux termes de l'accord ​conclu avec Warner Bros, Paramount ‌devra également verser la somme unique de 190 million de dollars dans l'hypothèse d'une finalisation ​de la transaction ultérieure au 1er juin prochain.

La Californie et onze autres États américains ont intenté le 13 juillet ⁠dernier une action en justice, arguant que la fusion entre Paramount et Warner donnerait naissance à un mastodonte de l'industrie télévisuelle et cinématographique avec toute latitude de fixer ses prix. Le syndicat américain des scénaristes a aussi déposé plainte pour contester l'opération.

(David Shepardson; ​version française Jean Terzian)

Fusions / Acquisitions
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