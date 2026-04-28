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Worldline: Le chiffre d'affaires bat les attentes au 1er trimestre, objectifs 2026 confirmés
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 18:43

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Worldline a fait ‌état mardi d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au ​premier trimestre, le spécialiste des moyens de paiement confirmant également ses objectifs annuels.

Sur les trois premiers mois de l'année, ​le chiffre d'affaires du groupe, excluant toutes les cessions, a atteint 831 ​millions d'euros, en recul organique ⁠de 0,5%, alors que les analystes attendaient en ‌moyenne 826 millions d'euros, selon un consensus compilé par Worldline.

Le chiffre d’affaires de l'activité Services ​aux Commerçants s'est ‌établi à 652 millions d'euros sur la ⁠période, en hausse de 1,6%, en croissance pour la première depuis le quatrième trimestre 2024 et au-dessus des ⁠641 millions attendus ‌dans le consensus.

Le chiffre d'affaires des Services ⁠Financiers a atteint 179 millions d'euros, en recul de ‌7,4% mais également au-dessus des attentes de ⁠185 millions d'euros, l'activité continuant d'être impactée par ⁠des contrats ‌précédemment perdus et arrêtés, selon le groupe.

Worldline a par ailleurs ​annoncé mardi la vente ‌de sa participation de 51% dans Worldline Australia Pty Ltd à son ​partenaire de coentreprise, ANZ, pour une valeur d'entreprise d'environ 107 millions d'euros.

Selon un communiqué du groupe, ⁠Worldline continuera de fournir des services technologiques et logiciels à ANZ afin d'assurer la continuité de ses opérations pendant une période de transition. La transaction devrait être finalisée au deuxième semestre de l'exercice.

(Rédigé par Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)

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