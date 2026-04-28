Worldline-Le CA bat les attentes au T1, objectifs 2026 confirmés

Worldline WLN.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au premier trimestre, le spécialiste des moyens de paiement confirmant également ses objectifs annuels.

Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe, excluant toutes les cessions, a atteint 831 millions d'euros, en recul organique de 0,5%, alors que les analystes attendaient en moyenne 826 millions d'euros, selon un consensus compilé par Worldline.

Le chiffre d’affaires de l'activité Services aux Commerçants s'est établi à 652 millions d'euros sur la période, en hausse de 1,6%, en croissance pour la première depuis le quatrième trimestre 2024 et au-dessus des 641 millions attendus dans le consensus.

Le chiffre d'affaires des Services Financiers a atteint 179 millions d'euros, en recul de 7,4% mais également au-dessus des attentes de 185 millions d'euros, l'activité continuant d'être impactée par des contrats précédemment perdus et arrêtés, selon le groupe.

Worldline a par ailleurs annoncé mardi la vente de sa participation de 51% dans Worldline Australia Pty Ltd à son partenaire de coentreprise, ANZ, pour une valeur d'entreprise d'environ 107 millions d'euros.

Selon un communiqué du groupe, Worldline continuera de fournir des services technologiques et logiciels à ANZ afin d'assurer la continuité de ses opérations pendant une période de transition. La transaction devrait être finalisée au deuxième semestre de l'exercice.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)