Worldline lance une offre de rachat sur des obligations

Worldline annonce le lancement d'une offre de rachat portant sur ses obligations d'un montant nominal initial de 500 MEUR, émises le 30 juin 2020, assorties d'un taux d'intérêt fixe de 0,875% et arrivant à échéance en juin 2027. Sur ce montant, 468,2 MEUR sont actuellement en circulation. Ces obligations sont cotées à la Bourse de Luxembourg.

Dans le cadre de cette offre, le groupe de solutions de paiement envisage de racheter en numéraire l'ensemble des obligations existantes qui seront valablement présentées au rachat. Le prix de rachat est fixé à 98% de leur montant nominal. Cette opération vise à permettre à Worldline de gérer de manière proactive le profil de sa dette.

L'offre de rachat débute ce 2 novembre et s'achèvera le 9 novembre à 16 h 00 (CET), sous réserve d'une éventuelle prolongation, résiliation, annulation ou modification. L'annonce des résultats est prévue dès que possible après l'expiration de la période de l'offre de rachat. Le règlement de l'opération est prévu le 13 novembre.