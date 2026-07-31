Worldline flambe de plus de 20% au lendemain de ses résultats du 1S

( AFP / FRED TANNEAU )

Le titre du spécialiste des paiements électroniques Worldline flambait de plus de 20% vendredi à la Bourse de Paris, après le net allègement de sa perte nette au premier semestre et des résultats au-dessus des attentes.

Vers 07H40 GMT, le titre prenait 21,43% à 12,11 euros, sur un indice élargi parisien SBF 120 en hausse de 0,99%.

Le groupe a publié jeudi une perte nette de 97 millions d'euros au premier semestre sur un an, après une lourde perte de 5,2 milliards d'euros en 2025, causée par des dépréciations d'actifs.

"Nous avons manifestement pris les bonnes décisions en recentrant l'entreprise sur le marché européen", a déclaré le directeur général, Pierre-Antoine Vacheron, lors d'une conférence téléphonique.

Par ailleurs, le chiffre d'affaires du groupe et le bénéfice d'exploitation (Ebitda) ont "dépassé les prévisions", relèvent les analystes de Jefferies.

"On peut s'attendre à ce que le résultat du deuxième semestre soit un peu meilleur que celui du premier", a ajouté Pierre-Antoine Vacheron. Le groupe a confirmé ses prévisions annuelles.

Après une longue descente aux enfers faite de pannes spectaculaires, de révisions à la baisse de ses objectifs financiers et de chutes en Bourse, Worldline a bénéficié début 2026 d'un apport d'argent frais.

Le groupe a notamment cédé plusieurs filiales sur le semestre, notamment en Asie et en Océanie.

Ses actionnaires, parmi lesquels Bpifrance, Crédit Agricole SA et BNP Paribas, ont souscrit début janvier une augmentation de capital de 500 millions d'euros.