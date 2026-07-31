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Worldline finalise la cession de sa participation dans Worldline Australia à ANZ
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 09:53
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Worldline SA WLN.PA :

* FINALISATION DE LA CESSION DE SA PARTICIPATION DE 51% DANS WORLDLINE AUSTRALIA PTY LTD À SON PARTENAIRE DE COENTREPRISE ANZ

* VALEUR D'ENTREPRISE D'ENVIRON 107 MILLIONS D'EUROS

Texte original nGNE9vtY0f Pour plus de détails, cliquez sur WLN.PA

(Rédaction de Gdansk)

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