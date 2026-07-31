Worldline finalise la cession de sa participation dans Worldline Australia à ANZ

Worldline SA WLN.PA :

* FINALISATION DE LA CESSION DE SA PARTICIPATION DE 51% DANS WORLDLINE AUSTRALIA PTY LTD À SON PARTENAIRE DE COENTREPRISE ANZ

* VALEUR D'ENTREPRISE D'ENVIRON 107 MILLIONS D'EUROS

Texte original nGNE9vtY0f Pour plus de détails, cliquez sur WLN.PA

(Rédaction de Gdansk)