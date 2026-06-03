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Worldline : décroche vers 0,305E malgré un newsflow positif
information fournie par Zonebourse 03/06/2026 à 16:35

Worldline poursuit la décrue amorcée sous 0,365E le 29 mai décroche vers 0,305E (la MM20) malgré un newsflow positif (transaction agentique réussie via le réseau Mastercard).

Le titre s'enfonce sous les 0,31E, l'ex-zénith du 23 avril puis des 19, 20 et 21 mai.

Le risque d'une rechute au contact de la MM50 (0,2890E) semble élevé, le titre comblerait au passage le "gap" des 0,2949E du 18 mai dans la foulée.

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