 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Worldline confirme ses perspectives 2026
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 18:23

Le chiffre d'affaires a atteint 831 millions d'euros en excluant toutes les cessions au 1er trimestre 2026 , en baisse de 0,5% par rapport au 1er trimestre 2025. Le chiffre d'affaires publié a atteint 924 millions d'euros, en repli de -1,5 %.

Le chiffre d'affaires des Services aux Commerçants s'inscrit à 652 millions d'euros, en hausse de 1,6 % par rapport au 1er trimestre 2025, incluant des éléments non-récurrents.

Le chiffre d'affaires des Services Financiers a atteint 179 millions d'euros, soit -7,4% par rapport au 1er trimestre 2025. "La performance du 1er trimestre 2026 continue d'être impactée par des contrats précédemment perdus et arrêtés" précise le groupe.

La direction confirme ses perspectives 2026 excluant les cessions. Elle s'attend à une croissance organique du chiffre d'affaires low single digit (1-4%) après un premier trimestre ayant bénéficié d'éléments non-récurrents au sein des Services aux Commerçants, la Société prévoit un 2ème trimestre plus faible compensé au 2ème semestre par une dynamique accélérée.

Le groupe vise également un EBE ajusté de 630 à 650 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible entre -80 millions à -70 millions d'euros, qui comprend un investissement dans des mesures remédiation de 30 à 40 millions d'euros et les investissements dans les initiatives North Star de 40 à 50 millions d'euros.

Valeurs associées

WORLDLINE
0,2785 EUR Euronext Paris -0,25%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank