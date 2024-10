Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline: confirme l'ensemble de ses objectifs 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 18:37









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de Worldline a atteint 1 163 millions d'euros au 3ème trimestre 2024, soit une baisse organique de -1,1%.



Le chiffre d'affaires des Services aux Commerçants a atteint 867 millions d'euros, représentant une croissance organique de +0,2% (environ +5% hors résiliations de contrats de marchands et défis spécifiques).



Pour l'activité des Services Financiers, le chiffre d'affaires s'établit à 211 millions d'euros, en contraction organique de -8,3%.



Le groupe confirme l'ensemble des objectifs 2024. Il vise une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 1%, un EBE ajusté d'environ 1,1 milliard d'euros et un flux de trésorerie disponible d'environ 0,2 milliard d'euros.





Valeurs associées WORLDLINE 6,13 EUR Euronext Paris -2,23%