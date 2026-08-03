Worldline boucle la vente de ses activités de paiement indiennes

Worldline annonce la finalisation de la cession de ses activités de paiement en Inde à BillDesk, acteur indien de premier plan des paiements, pour une valeur d'entreprise d'environ 37 MEUR et une valeur des capitaux propres d'environ 60 MEUR.

A titre de référence, l'impact de la déconsolidation de ce périmètre sur le groupe français en termes de chiffre d'affaires, d'EBITDA ajusté et de flux de trésorerie disponible est estimé respectivement à environ 90 MEUR, 8 MEUR et un impact neutre sur les flux de trésorerie, sur une base annuelle.

En parallèle, Worldline conclura un accord technologique et logiciel à long terme, dans le cadre duquel BillDesk continuera d'exploiter ses logiciels de paiement avancés, établissant "une relation durable entre les deux groupes dans l'un des marchés des paiements à la croissance la plus rapide au monde".

Par ailleurs, Worldline continuera de s'appuyer sur les Global Competence Centres en Inde et les fera évoluer en de "véritables pôles d'innovation, où seront développés des viviers de talents clés dans les paiements et où seront déployées à grande échelle l'automatisation ainsi que l'IA générative et agentique".

Le produit net combiné de l'ensemble des cessions déjà annoncées par le groupe est estimé entre 590 MEUR et 640 MEUR. Ces fonds devraient être perçus en 2026, renforçant ainsi son profil financier, augmentant sa flexibilité stratégique et soutenant le redéploiement du capital vers ses activités de coeur de métier.