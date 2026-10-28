Worldline bondit après un retour à la croissance au T3

Logo de Worldline au siège social de l'entreprise, situé dans le quartier financier et d'affaires de La Défense

L'action Worldline décolle mercredi, au ‌lendemain de la publication des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du spécialiste ​français des moyens de paiement, les analystes saluant les signes de stabilisation de son activité.

À Paris, vers 09h27 GMT, l'action s'envole de 13,62% à ​11,67 euros, se hissant au sommet de l'indice SBF 120, lui-même en baisse de 0,01% au ​même moment.

Le groupe a publié mardi ⁠un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le troisième trimestre et ‌a renoué avec la croissance pour la première fois après quatre trimestres de déclin ou de stagnation.

Worldline a déclaré un ​chiffre d'affaires de 946 ‌millions d'euros sur juillet-septembre, en hausse organique de 2,5%, ⁠alors que les analystes tablaient sur 925 millions d'euros de chiffre d'affaires dans un consensus compilé par l'entreprise.

Dans une note, les analystes de JP ⁠Morgan saluent un ‌troisième trimestre supérieur aux attentes, même hors éléments exceptionnels, ainsi ⁠que la confirmation des objectifs annuels de Worldline.

Le courtier reste toutefois ‌prudent sur la poursuite de cette amélioration, évoquant les départs ⁠de clients attendus jusqu’en 2027, un mix d’activité défavorable ⁠et les premiers ‌signes d’un ralentissement de la consommation au quatrième trimestre.

Jefferies se montre plus confiant, ​mettant en avant la stabilisation ‌du revenu net-net des services aux commerçants après huit trimestres de recul, des économies en avance ​sur le calendrier et une amélioration de la dynamique commerciale dans les services financiers.

Le courtier reconnaît que des éléments ponctuels et le ⁠départ différé d’un grand client ont soutenu le trimestre, mais juge les objectifs 2026 accessibles. Il attend un retour à un flux de trésorerie disponible positif en 2027 et maintient sa recommandation à l’achat, avec un objectif de cours de 17,20 euros.

(Rédigé par Matthieu Huchet, avec Lucie Barbier, ​édité par Augustin Turpin)