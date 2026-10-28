Wall Street ouvre sans entrain, attend la décision de la Fed

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 5 octobre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évoluait sans élan mercredi, avant la décision de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) et dans l'attente des résultats des géants Alphabet (Google) et Microsoft après la clôture.

Vers 14H00 GMT, l'indice Nasdaq (-0,02 %) et l'indice élargi S&P 500 (+0,07 %) étaient proches de l'équilibre, tandis que le Dow Jones glanait 0,11 %.

"Les investisseurs analysent ce matin une nouvelle salve de résultats d'entreprises et attendent la décision du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (FOMC) qui sera annoncée cet après-midi", à 14H00 GMT, résument les analystes de Briefing.com.

Un statu quo est largement anticipé par les marchés après une hausse en septembre, la première depuis juillet 2023.

Les analystes tablent toutefois sur un nouveau resserrement avant la fin de l'année — en décembre — alors que l'inflation demeure tenace, alimentée par la flambée des prix de l'énergie liée au conflit au Moyen-Orient.

Les marchés espèrent surtout "que le président de la Fed [Kevin Warsh] donnera des indications sur la réflexion de la banque centrale concernant l'orientation future de la politique monétaire lors de sa conférence de presse", à 14H30 GMT, souligne David Morrison, du courtier Trade Nation.

Mais depuis qu'il a pris les rênes au printemps, "Kevin Warsh a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas guider les marchés", poursuit l'analyste.

Dans ce contexte, les taux obligataires faisaient du surplace : le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain évoluait autour de 4,99 %, comme la veille en clôture.

Côté entreprises, les titres liés à l'intelligence artificielle (IA), "qui ont tiré le marché depuis le début de la semaine, sont en passe d'enregistrer une nouvelle performance solide après la publication de résultats financiers encourageants", notent les analystes de Briefing.com.

Les actions américaines du géant sud-coréen des puces électroniques SK hynix s'envolaient de plus de 10 %, grâce à un bénéfice net en hausse de 216 % sur un an au troisième trimestre.

Dans son sillage, Micron Technology prenait 5,26 %, Intel gagnait 0,47 %, Marvell Technology progressait de 2,95 % et AMD, de 1,51 %.

Les investisseurs attendent désormais les résultats trimestriels d'Alphabet et Microsoft, après la clôture.

Ces publications constitueront un véritable test pour le secteur, récemment chahuté par des craintes renouvelées autour des investissements massifs dans l'IA.

A la cote, la chaîne de restauration rapide Wendy's s'envolait (+16,78 % à 7,17 dollars) après l'annonce d'une offre de rachat du groupe par le fonds activiste Trian du milliardaire américain Nelson Peltz.

L'entreprise, en difficulté, a perdu près de 18 % à Wall Street en un an.

Le groupe de paiements Visa s'affichait en petite hausse (+0,45 % à 403,65 dollars) après avoir publié des résultats globalement conformes aux attentes pour le quatrième trimestre de son exercice décalé.

L'action du spécialiste du stockage de données en ligne Dropbox était peu chahutée par l'annonce de la suppression de 9 % de ses effectifs (+0,27 % à 37,03 dollars), le groupe indiquant par ailleurs s'attendre à des résultats du troisième trimestre conformes ou supérieurs à ses prévisions.