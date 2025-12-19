 Aller au contenu principal
Worldline : après un rebond de 20%, la consolidation s'enclenche
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 12:41

Après un rebond de 20% sur un plancher historique de 1,313E (jusque vers 1,72E), la consolidation s'enclenche sur Worldline qui reperd -5,5% vers 1,511E.
Un retracement "classique" de 50% validait un objectif de 1,51E qui est matérialisé, le support suivant se dessine vers 1,40E.

Valeurs associées

WORLDLINE
1,5125 EUR Euronext Paris -5,56%
