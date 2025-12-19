Worldline : après un rebond de 20%, la consolidation s'enclenche
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 12:41
Un retracement "classique" de 50% validait un objectif de 1,51E qui est matérialisé, le support suivant se dessine vers 1,40E.
|1,5125 EUR
|Euronext Paris
|-5,56%
