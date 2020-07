Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline a déposé son projet d'offre publique sur les titres Ingenico Reuters • 08/07/2020 à 08:32









PARIS, 8 juillet (Reuters) - Ingenico Group SA INGC.PA annonce mercredi que: * WORLDLINE A DÉPOSÉ SON PROJET D'OFFRE PUBLIQUE VISANT LES TITRES INGENICO AUPRÈS DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS * LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'INGENICO A RENDU UN AVIS MOTIVÉ FAVORABLE SUR L'OFFRE * OFFRE MIXTE PRINCIPALE : 11 ACTIONS WORLDLINE ET 160,5 EUROS POUR 7 ACTIONS INGENICO * OFFRE D'ÉCHANGE SUBSIDIAIRE : 56 ACTIONS WORLDLINE POUR 29 ACTIONS INGENICO * OFFRE D'ACHAT SUBSIDIAIRE : 123,10 EUROS PAR ACTION INGENICO Le communiqué sur Eikon: Pour plus de détails, cliquez sur INGC.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées INGENICO GROUP Euronext Paris -0.85% WORLDLINE Euronext Paris -1.22%