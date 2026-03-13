* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* VIVENDI VIV.PA a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en 2025 de 307 millions d'euros, en hausse de 4,3% à taux de change et périmètre constants par rapport à 2024.
* LVMH LVMH.PA a annoncé jeudi la nomination de Béatrice Goasglas en tant que directrice générale de TAG Heuer, à compter du 1er mai.
* Euronext a annoncé jeudi l'intégration de DBV TECHNOLOGIES
DBV.PA à l'indice SBF 120 .SBF120 , tandis que ROBERTET
ROBF.PA en est exclu, à partir du 23 mars.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3ZU211
(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)
