information fournie par Reuters • 13/03/2026 à 06:37

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VIVENDI VIV.PA a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en 2025 de 307 millions d'euros, en hausse de 4,3% à taux de change et périmètre constants par rapport à 2024.

* LVMH LVMH.PA a annoncé jeudi la nomination de Béatrice Goasglas en tant que directrice générale de TAG Heuer, à compter du 1er mai.

* Euronext a annoncé jeudi l'intégration de DBV TECHNOLOGIES

DBV.PA à l'indice SBF 120 .SBF120 , tandis que ROBERTET

ROBF.PA en est exclu, à partir du 23 mars.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)