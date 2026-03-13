Un soldat français est mort lors d'une attaque en Irak, dit Macron

Les forces armées françaises mènent un exercice militaire majeur de trois mois appelé Orion 26

Un soldat ‌français est mort lors d'une attaque ​dans la région d'Erbil en Irak, a annoncé Emmanuel Macron dans la nuit ​de jeudi à vendredi.

"L'adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème ​bataillon de chasseurs alpins ⁠de Varces est mort pour la ‌France lors d'une attaque dans la région d'Erbil en Irak", a ​écrit le ‌chef de l'Etat sur le ⁠réseau social X.

Emmanuel Macron a indiqué que plusieurs militaires français avaient été blessés ⁠dans l'attaque.

"Cette ‌attaque contre nos forces engagées ⁠dans la lutte contre Daech depuis ‌2015 est inacceptable", a écrit ⁠le président. "Leur présence en Irak s'inscrit ⁠dans le ‌strict cadre de la lutte contre ​le terrorisme. La ‌guerre en Iran ne saurait justifier de telles attaques."

L'armée ​française a déclaré jeudi soir que six soldats français impliqués dans ⁠la formation de partenaires irakiens à la lutte contre le terrorisme ont été blessés lors d'une attaque de drones dans la région d'Erbil en Irak.

(Rédigé par ​Camille Raynaud)