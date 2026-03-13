 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Premier mort dans l'armée française dans la guerre au Moyen-Orient
information fournie par AFP 13/03/2026 à 07:08

Un militaire français est mort "lors d'une attaque" dans la région d'Erbil au Kurdistan irakien, selon le président français Emmanuel Macron ( AFP / Christof STACHE )

Un militaire français est mort "lors d'une attaque" dans la région d'Erbil au Kurdistan irakien, selon le président français Emmanuel Macron ( AFP / Christof STACHE )

Un militaire français est mort "lors d'une attaque" dans la région d'Erbil au Kurdistan irakien, a déclaré Emmanuel Macron dans la nuit de jeudi à vendredi, annonçant ainsi le premier mort recensé au sein de l'armée française dans le cadre de la guerre au Moyen-Orient.

"L'adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d'une attaque dans la région d'Erbil en Irak", a écrit le président, confirmant que plusieurs militaires français avaient été blessés.

C'est le premier soldat français tué depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par des frappes israélo-américaines sur l'Iran le 28 février et qui s'est propagée dans plusieurs pays de la région.

Depuis le début de la guerre, sept soldats américains ont trouvé la mort au Koweït et en Arabie saoudite, selon le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

L'attaque visait des forces antiterroristes, selon le président français. Dans le cadre d'une coalition internationale antijihadiste dirigée par Washington, des militaires de plusieurs pays, dont l'Italie et la France, entraînent au Kurdistan irakien des membres des forces de sécurité kurdes.

"La guerre en Iran ne saurait justifier de telles attaques", a souligné le chef de l'Etat, sans indiquer qui en était l'auteur.

En parallèle, le groupe armé pro-iranien Ashab al-Kahf a annoncé vendredi sur Telegram prendre pour cible les intérêts français dans la région après le déploiement du porte-avion français Charles de Gaulle dans le Golfe.

"Après l'arrivée du porte-avions français dans la zone d'opérations du Commandement central américain et son engagement dans les opérations, nous annonçons à partir de cette nuit que tous les intérêts français en Irak et dans la région seront pris pour cible", a déclaré le groupe pro-iranien d'Irak sur Telegram.

Le groupe a exhorté les forces de sécurité à rester à au moins 500 mètres d'une base à Kirkouk (nord) où se trouvent, indique-t-il des militaires français, sans revendiquer directement d'attaque.

- Déploiement "défensif" -

L'état-major français des Armées avait auparavant informé l'AFP jeudi que plusieurs soldats français avaient été blessés dans "une attaque de drones dans la région d'Erbil".

Emmanuel Macron n'a pas explicitement précisé si Arnaud Frion faisait partie des soldats français blessés dans cette attaque.

Selon l'état-major français des Armées, ces militaires blessés étaient "engagés dans des actions de formation à la lutte contre le terrorisme auprès de partenaires irakiens".

Le gouverneur d'Erbil avait indiqué que la frappe ayant blessé ces soldats impliquait deux drones et avait eu lieu sur une base située à Mala Qara située à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest d'Erbil.

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, la région autonome du Kurdistan irakien et Erbil ont essuyé de multiples attaques imputées à des factions pro-iraniennes et pour la plupart neutralisées par la défense antiaérienne.

Le président français avait insisté ces derniers jours sur le "rôle défensif" de la France dans la guerre au Moyen-Orient.

Paris a dépêché pour cela un important dispositif aéronaval autour du porte-avions Charles-De-Gaulle en Méditerranée orientale. Ce dispositif est selon M. Macron appelé à mobiliser huit frégates et deux portes-hélicoptères amphibies dans une vaste zone incluant également la mer Rouge et le détroit d'Ormuz dans le Golfe.

Emmanuel Macron s'efforce aussi de peser sur la situation au Liban où la guerre s'est étendue à la suite de frappes contre Israël du Hezbollah pro-iranien.

Trois soldats libanais et deux soldats israéliens ont été tués, selon leurs armées respectives.

Côté iranien, l'ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), basée aux Etats-Unis, a recensé mardi la mort de 190 militaires dans le pays. Des groupes rebelles kurdes ont déclaré qu'au moins trois militants kurdes iraniens avaient été tués.

En Irak, des combattants pro-iraniens ont indiqué la mort de 21 de leurs membres.

En raison des restrictions imposées aux médias, l'AFP n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante l'ensemble de ces bilans.

Proche orient
Guerre en Iran
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 06:35

    Terrible nouvelle ,notre inaction ne fait t’ elle pas le jeu de l’ Iran au final ?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, à Bruxelles
    Les États-Unis ouvrent de nouvelles enquêtes sur les pratiques commerciales déloyales en lien avec le travail forcé
    information fournie par Reuters 13.03.2026 07:17 

    Le cabinet ‌du représentant au Commerce a annoncé jeudi soir que 60 ​pays étaient visés par des enquêtes en lien avec le recours au travail forcé. "Ces enquêtes permettront de déterminer si ​des gouvernements étrangers ont pris des mesures suffisantes pour interdire ... Lire la suite

  • JCDECAUX : Les signaux haussiers sont intacts
    JCDECAUX : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 13.03.2026 07:11 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Les forces armées françaises mènent un exercice militaire majeur de trois mois appelé Orion 26
    Un soldat français est mort lors d'une attaque en Irak, dit Macron
    information fournie par Reuters 13.03.2026 07:08 

    Un soldat ‌français est mort lors d'une attaque ​dans la région d'Erbil en Irak, a annoncé Emmanuel Macron dans la nuit ​de jeudi à vendredi. "L'adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème ​bataillon de chasseurs alpins ⁠de Varces est mort pour la ‌France lors d'une attaque ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 13.03.2026 06:37 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * VIVENDI ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank