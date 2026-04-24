World Kinect s'envole après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 avril - ** Les actions de World Kinect WKC.N , fournisseur de carburants maritimes et aériens, bondissent de 22,8 % à 28,91 $ avant l'ouverture du marché ** La société dépasse les estimations de bénéfices pour le premier trimestre et relève ses prévisions de BPA pour 2026

** La marge brute du segment aviation a augmenté de 20 %, grâce à l'acquisition de Trip Support Services d'Universal Weather and Aviation

** WKC relève ses prévisions de BPA dilué ajusté pour 2026 à 2,65-2,85 $, contre une fourchette précédente de 2,20-2,40 $

** BPA ajusté du premier trimestre de 0,75 $ contre une estimation consensuelle de 0,31 $, selon les données de LSEG

** La société dépasse les estimations de BPA ajusté après avoir manqué le consensus lors des deux trimestres précédents

** À la clôture, l'action WKC affichait une hausse de 0,5 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 3,8 % pour l'indice S&P 500 .SPX