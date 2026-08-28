Workday, éditeur de logiciels RH, annonce une hausse de son chiffre d'affaires et souligne l'adoption massive de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture générale) par Juby Babu

WDAY.O , éditeur de la solution Workday, a annoncé jeudi une hausse de près de 13 % de son chiffre d’affaires et a indiqué que ses solutions d’IA connaissaient un fort succès et contribuaient à l’acquisition de nouveaux clients, apaisant ainsi les craintes des investisseurs quant à un éventuel bouleversement de son activité lié à l’intelligence artificielle.

Le fournisseur de logiciels de gestion financière et de ressources humaines intègre l’IA à l’ensemble de sa plateforme afin d’automatiser des tâches allant du traitement de la paie aux prévisions financières, dans le but d’améliorer l’efficacité de ses clients.

"Que ce soit dans les grandes ou les moyennes entreprises, l’IA est l’une des principales raisons pour lesquelles les sociétés modernisent leurs systèmes centraux sur Workday. Plus de la moitié de nos nouveaux contrats nets au deuxième trimestre concernaient une ou plusieurs solutions d’IA", a déclaré Rob Enslin, directeur commercial, lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

L’action de la société a légèrement progressé en séance prolongée, après avoir chuté de près de 5 % dans un premier temps, les investisseurs ayant évalué son chiffre d’affaires du deuxième trimestre, conforme aux attentes, ainsi que ses prévisions de revenus d’abonnement pour le troisième trimestre.

L’évolution rapide de l’IA générative a suscité des inquiétudes chez les investisseurs quant à un éventuel bouleversement du marché et au coût élevé de la recherche et du développement nécessaires pour rester dans la course face aux géants de la tech qui visent également le marché des logiciels d’entreprise.

Workday considère toutefois l’IA comme un moteur des ventes d’applications, ce qui est "à l’opposé du thème de la "SaaSpocalypse"", a déclaré Rebecca Wettemann, directrice générale du cabinet d’analyse sectorielle Valoir.

Le carnet de commandes de l’entreprise dépend de sa capacité à remporter de nouveaux déploiements de base et à démontrer l’adoption de l’IA en complément de ceux-ci, a ajouté Mme Wettemann. "L’argumentaire en faveur de l’IA est suffisamment solide pour inciter certains clients à changer de plateforme."

Le directeur financier, Zane Rowe, a déclaré lors de la conférence téléphonique que Workday prévoyait une croissance de près de 11 % de son chiffre d’affaires lié aux abonnements pour l’exercice 2028, en ligne avec son taux de croissance prévu pour le second semestre de l’exercice 2027.

Workday a enregistré un chiffre d’affaires total de 2,65 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) pour le deuxième trimestre clos le 31 juillet, contre une estimation moyenne des analystes de 2,64 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel lié aux abonnements a progressé de 13,9% pour atteindre 2,471 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros).

La société prévoit un chiffre d'affaires lié aux abonnements de 2,52 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) pour le trimestre en cours, qui s'achèvera le 31 octobre.