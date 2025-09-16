Workday acquiert la société d'intelligence artificielle Sana pour 1,1 milliard de dollars

Le fournisseur de logiciels de ressources humaines Workday WDAY.O a déclaré mardi qu'il allait acquérir la société d'intelligence artificielle Sana pour environ 1,1 milliard de dollars.