Workday acquiert la société d'intelligence artificielle Sana pour 1,1 milliard de dollars
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 15:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de logiciels de ressources humaines Workday WDAY.O a déclaré mardi qu'il allait acquérir la société d'intelligence artificielle Sana pour environ 1,1 milliard de dollars.

Fusions / Acquisitions
IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

WORKDAY-A
223,6150 USD NASDAQ +0,39%
