Workday acquiert la société d'intelligence artificielle Sana pour 1,1 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le fournisseur de logiciels de ressources humaines Workday WDAY.O a déclaré mardi qu'il allait acquérir la société d'intelligence artificielle Sana pour environ 1,1 milliard de dollars.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer