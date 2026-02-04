Glencore: discussions avec un consortium américain sur une participation dans ses actifs en RDC

Glencore, le géant suisse du négoce des matières premières, a annoncé mardi des discussions avec le consortium américain Orion Critical Mineral Consortium en vue d'une potentielle prise de participation dans ses actifs en République démocratique du Congo (RDC).

Glencore et Orion CMC se sont engagés dans un protocole d'entente non contraignant qui prévoit une potentielle prise de participation par Orion CMC de 40% dans ses actifs miniers en RDC qui englobent ses filiales Mutanda Mining et Kamoto Copper Company (KCC), indique Glencore dans un communiqué.

La valeur d'entreprise pour ces deux filiales, spécialisées dans le cuivre et le cobalt, tournerait aux environs de 9 milliards de dollars (7,6 milliards d'euros), précise le communiqué.

Orion CMC est un consortium créé en octobre 2025 en partenariat avec le gouvernement américain avec la société d'investissement new-yorkaise Orion Resource Partners, détaille Glencore. L'objectif de ce consortium est de sécuriser les chaînes d'approvisionnement des Etats-Unis en minéraux critiques.

Cette prise de participation donnerait le droit à Orion CMC de "nommer des administrateurs non exécutifs" et de piloter les ventes pour la part correspondante de la production venant de ces mines, selon le communiqué.

Glencore et Orion CMC comptent également explorer "les opportunités" pour développer Mutanda Mining et KCC, en partenariat avec le gouvernement de RDC, ainsi que pour "acquérir des projets et actifs supplémentaires en RDC" ainsi que "de manière plus large" dans "la ceinture africaine du cuivre", ajoute le communiqué.

La transaction envisagée reste sujette au processus de vérification préalable, signature de documents juridiquement contraignants et approbations règlementaires applicables.

Cette annonce intervient au moment où le géant minier suisse et son concurrent anglo-australien Rio Tinto sont en discussions pour une fusion qui pourrait donner naissance à la plus grande entreprise du secteur, un an après l'échec de précédents pourparlers.