 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Glencore: discussions avec un consortium américain sur une participation dans ses actifs en RDC
information fournie par Boursorama avec AFP 04/02/2026 à 08:25

( AFP / FABRICE COFFRINI )

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Glencore, le géant suisse du négoce des matières premières, a annoncé mardi des discussions avec le consortium américain Orion Critical Mineral Consortium en vue d'une potentielle prise de participation dans ses actifs en République démocratique du Congo (RDC).

Glencore et Orion CMC se sont engagés dans un protocole d'entente non contraignant qui prévoit une potentielle prise de participation par Orion CMC de 40% dans ses actifs miniers en RDC qui englobent ses filiales Mutanda Mining et Kamoto Copper Company (KCC), indique Glencore dans un communiqué.

La valeur d'entreprise pour ces deux filiales, spécialisées dans le cuivre et le cobalt, tournerait aux environs de 9 milliards de dollars (7,6 milliards d'euros), précise le communiqué.

Orion CMC est un consortium créé en octobre 2025 en partenariat avec le gouvernement américain avec la société d'investissement new-yorkaise Orion Resource Partners, détaille Glencore. L'objectif de ce consortium est de sécuriser les chaînes d'approvisionnement des Etats-Unis en minéraux critiques.

Cette prise de participation donnerait le droit à Orion CMC de "nommer des administrateurs non exécutifs" et de piloter les ventes pour la part correspondante de la production venant de ces mines, selon le communiqué.

Glencore et Orion CMC comptent également explorer "les opportunités" pour développer Mutanda Mining et KCC, en partenariat avec le gouvernement de RDC, ainsi que pour "acquérir des projets et actifs supplémentaires en RDC" ainsi que "de manière plus large" dans "la ceinture africaine du cuivre", ajoute le communiqué.

La transaction envisagée reste sujette au processus de vérification préalable, signature de documents juridiquement contraignants et approbations règlementaires applicables.

Cette annonce intervient au moment où le géant minier suisse et son concurrent anglo-australien Rio Tinto sont en discussions pour une fusion qui pourrait donner naissance à la plus grande entreprise du secteur, un an après l'échec de précédents pourparlers.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

GLENCORE
516,000 GBX LSE -0,25%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les logos de Zurich Insurance et de Beazley
    Zurich Insurance propose de racheter Beazley pour environ €9,28 mds
    information fournie par Reuters 04.02.2026 09:00 

    L'assureur spécialisé britannique Beazley a conclu un ‍accord sur les conditions d'une offre de rachat améliorée de 8 ‌milliards de livres sterling (9,28 milliards d'euros) de Zurich Insurance Group, ​ont annoncé mercredi les deux ⁠sociétés. En janvier, Beazley ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 04.02.2026 08:59 

    (Actualisé avec Novartis) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de ... Lire la suite

  • Illustration du logo Henkel
    Wendel va céder sa participation dans Stahl à Henkel pour environ 1,2 milliard d'euros
    information fournie par Reuters 04.02.2026 08:57 

    ‍Wendel a annoncé mercredi ‌avoir signé un ​accord en ⁠vue de céder ⁠sa ‍participation majoritaire ⁠de 68,5% dans ​Stahl Holdings à ⁠Henkel, ​pour un produit ​net ​de ​cession estimé ⁠à 1,2 milliard ‌d'euros. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine ‌Hénault) ... Lire la suite

  • Un logo de Nexans est visible sur un câble F/UTP, lors du salon Rexel Expo, au parc des expositions de la Porte de Versailles
    Nexans signe un contrat de 600 millions d'euros avec Enedis
    information fournie par Reuters 04.02.2026 08:56 

    Nexans a annoncé ‍mercredi la signature d'un contrat-cadre avec le ‌gestionnaire du réseau de distribution d'électricité français ​Enedis, qui porte ⁠sur la fourniture de câbles moyenne ⁠tension ‍pour un montant ⁠total de 600 millions d'euros. "D'une durée totale ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank