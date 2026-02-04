Chine: les services robustes en janvier (indice indépendant)

information fournie par Boursorama avec AFP • 04/02/2026 à 08:25

( AFP / ADEK BERRY )

L'activité dans les services en Chine, en expansion depuis trois ans, a accéléré en janvier grâce à une hausse des commandes, selon un indice indépendant publié mercredi, un signal encourageant pour l'économie du géant asiatique.

L'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI) pour les services, calculé par S&P Global et l'agence RatingDog, et publié par le média économique chinois Caixin, s'est établi le mois dernier à 52,3 points, contre 52 en décembre.

Ce secteur crucial pour la Chine, deuxième économie mondiale, continue donc de progresser à un rythme soutenu: un chiffre au-dessus de 50 témoigne d'une expansion de l'activité, et en deçà d'une contraction.

Le résultat de janvier porte désormais la période d'expansion dans les services à plus de trois années consécutives, souligne l'enquête.

Les causes de l'accélération de l'activité le mois dernier sont une forte hausse des nouvelles commandes, tirée notamment par les promotions et un intérêt accru des clients, ainsi que l'augmentation de la demande à l'exportation, note-t-elle.

Ce dynamisme s'est traduit par des embauches supplémentaires, une première depuis juillet 2025, affirme l'enquête.

L'indice PMI composite de Caixin, également publié mercredi et qui agrège services et industrie manufacturière, a aussi progressé le mois dernier, à 51,6 points, contre 51,3 en décembre.

Cela traduit une "progression supplémentaire de l'activité économique dans son ensemble en Chine en ce début d'année", note l'enquête S&P Global-RatingDog.

Ces données positives contrastent avec les indicateurs officiels publiés par le gouvernement pour les secteurs de l'industrie manufacturière, des services et de la construction, qui témoignent tous d'une contraction de l'activité en janvier.

Les tensions commerciales avec les États-Unis et l'Union européenne (UE) persistant, la Chine espère faire de la demande intérieure un moteur de croissance et cherche ainsi à renforcer la consommation des ménages.